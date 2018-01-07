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07.01.2018 17:43
Рубрика: Власть

Песков рассказал про церкви, где крестили родителей Путина

Текст: Кира Латухина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, в каких именно церквях крестили родителей главы  государства.

Напомним, что президент России Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в Симеоновской церкви в Санкт-Петербурге. Выписки из церковных документов (1911 год) свидетельствуют о том, что в этом храме крестили отца Владимира Путина.

Ранее, в 2011 году, когда Путин посещал рождественскую службу в селе Тургиново Тверской области в храме Покрова Пресвятой Богородицы, СМИ писали, что его родителей крестили именно там.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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"Здесь нет никакого противоречия", - по просьбе ТАСС разъяснил Песков. "В Тверской области крестили мать Путина Марию Ивановну, а в Симеоновской церкви на Моховой улице в Петербурге - его отца Владимира Спиридоновича", - уточнил он.

В выписке из книги Симеоновской церкви указано, что на крещении присутствовали "Тверской области и уезда Тургиновской волости, деревни Поминово крестьянин Спиридон Иванов Путин и законная жена его Ольга Иванова". "Таинство крещения совершали протоиерей Василий Сперанский со псаломщиком Владимиром Владимировым", - также говорится там.

В Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где крестили мать президента, Путин приезжал на рождественские службы в 2011 и 2016 годах. В селе также есть старое кладбище, где похоронена бабушка Путина Елизавета Шеломова.

Владимир Путин был крещен в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Сюда он приезжал  на Рождество несколько лет назад.

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