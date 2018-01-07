В Нижегородской области завели дело по факту ДТП с пятью погибшими

Следователи отдела МВД России по Починковскому району Нижегородской области завели уголовное дело по факту крупного ДТП, произошедшего накануне и унесшего жизни пяти человек.

Напомним, дорожная авария случилась на 211-м километре автодороги Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" 6 января около 07.30. Столкнулись легковой автомобиль и бензовоз, в результате погибли водитель и четыре пассажира первой машины: трое молодых людей и девушки в возрасте от 18 до 25 лет. Водитель бензовоза не пострадал.

Сперва в полиции сообщили, что именно водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, теперь же отмечается, что это сделал "один из водителей". Как пояснили "РГ" в пресс-службе регионального ГИБДД, после тщательного изучения следов автомобилей полицейские пришли к выводу, что виновником ДТП мог быть и водитель бензовоза. По предварительной информации, после столкновения тяжелый грузовик протащил легковушку несколько десятков метров, в результате чего они и оказались на другой полосе.

По факту ДТП назначена автотехническая экспертиза, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.