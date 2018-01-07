Новости

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил "Золотой глобус" 07:41
Премьер Венгрии назвал беженцев "мусульманскими захватчиками" 06:47
Директор ЦРУ обвинил РФ в планах вмешаться в выборы в Конгресс США 06:21
В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение 05:50
"Рассказ служанки" получил "Золотой глобус" как лучший сериал 05:42
Кражи стали самым распространенным преступлением в РФ в 2017 году 05:21
В США стартовала Ракета-носитель Falcon с секретным спутником 05:06
Два туриста из Бразилии утонули в Уругвае 04:38
ДТП с участием автобуса в Венесуэле унесло жизни семи человек 04:27
В мексиканском штате Колима бандиты расстреляли шесть человек 03:51
СМИ: У Ким Чен Ына возникли проблемы со здоровьем 03:23
Металлический ангар загорелся в Москве 02:39
Армия Сирии прорвала окружение военной базы под Дамаском 02:18
На западе Москвы произошел пожар в многоквартирном жилом доме 01:51
Жертвами урагана "Элеанор" во Франции стали шесть человек 01:25
В Совфеде заявили о возможности выхода России из ВТО 00:58
В Киеве на здание Российского центра науки и культуры напали радикалы 00:22
В результате теракта в Идлибе погибли 30 человек 07.01.2018
Элла Памфилова рассказала о претендентах на пост президента РФ 07.01.2018
Электронные рецепты опробуют на льготниках и хронических больных 07.01.2018
32 моряка иранского танкера пропали после столкновения с судном КНР 07.01.2018
Месси открыл счет в матче с "Леванте" и повторил рекорд Герда Мюллера 07.01.2018
Полузащитник "Спартака" Попов признан футболистом года в Болгарии 07.01.2018
Вандалы повредили памятник советским солдатам в Кировоградской области 07.01.2018
СМИ: Адвокат опроверг задержание Махмуда Ахмадинежада 07.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рабочая неделя начнется с морозов по всей России
Рабочая неделя начнется с морозов по всей России
Запад оценил применение РФ в Сирии ракеты "шока и трепета" Х-101
Запад оценил применение РФ в Сирии ракеты "шока и трепета" Х-101
Чулпан Хаматова читает стихотворение Пастернака "Рождественская звезда"
Чулпан Хаматова читает стихотворение Пастернака "Рождественская звезда"
07.01.2018 21:18
Рубрика: Экономика

РФ может добиться снижения суммы претензий ЕС по делу о свинине

Текст: Игорь Зубков
Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) может скорректировать сумму компенсации, которую Россия должна будет заплатить Евросоюзу по делу о запрете на импорт свинины и живых свиней, считает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов.
В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины

Панель арбитров в рамках Органа по разрешению споров ВТО посчитала, что Россия нарушила правила организации, введя в начале 2014 года запрет на импорт из всех стран ЕС, тогда как вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в отдельных районах двух стран - Литвы и Польши (то есть был нарушен так называемый принцип регионализации). В августе 2016 года решение по спору вынесла панель арбитров ВТО, в феврале 2017 года была отклонена апелляция России. Исполняя решение панели арбитров, Россия отменила запрет на импорт свинины и живых свиней по фитосанитарным основаниям. Вместе с тем постановлением правительства от 25 октября 2017 года перечень продукции, подпадающей под продэмбарго, дополнен живыми свиньями, а также субпродуктами свиней и ряда других животных. Таким образом, импорт из ЕС свиней и свинины по-прежнему под запретом, но уже в рамках контрсанкций.

Решения по всем спорам, рассматриваемым в ВТО, предполагают выплату компенсаций проигравшей стороной в размере причиненных убытков, отмечает Александр Пахомов.

Евросоюз определил сумму компенсации в размере 1,39 миллиарда евро за один год (столько стоили 700 тысяч тонн свинины, поставленные из ЕС в РФ в 2013 году) с ежегодным увеличением этой суммы на 15 процентов. Арбитраж ВТО должен определить правомерность этих расчетов, а также вынести решение по форме и срокам выплат, говорит Александр Пахомов. По его словам, до 2014 года в рамках ВТО практиковались компенсации в форме предоставления тарифных уступок проигравшей стороной на определенные виды продукции, импортируемой из страны, выигравшей спор. Позже стали использоваться чистые денежные выплаты (первые осуществлены США по проигранным ими спорам с Бразилией и Индонезией в 2014-2015 годах) или смешанные (уступки и деньги).

Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Россия заявила в ВТО о несогласии с иском ЕС в деле о свинине

В многолетней практике ВТО не было случаев, когда страны-члены отказывались выплачивать компенсацию, в связи с этим не сформирован и механизм принуждения к выплатам, отмечает Александр Пахомов.

По процедуре решение арбитража ВТО должно быть вынесено в течение 60 дней после истечения "разумного срока", определенного на выполнение решения панели арбитров (по делу о свинине он истек 6 декабря), однако из-за перегруженности и недофинансирования Органа по разрешению споров ВТО рассмотрение дел в последнее время затягивается.

Главное сегодня

Элла Памфилова рассказала о претендентах на пост президента РФ
Вандалы повредили памятник советским солдатам в Кировоградской области
В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины
В Госдуме предложили вернуть РФ пол-Украины после слов об "оккупации"
Стала известна причина ареста экс-президента Ирана Ахмадинежада