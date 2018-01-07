Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) может скорректировать сумму компенсации, которую Россия должна будет заплатить Евросоюзу по делу о запрете на импорт свинины и живых свиней, считает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов.

Панель арбитров в рамках Органа по разрешению споров ВТО посчитала, что Россия нарушила правила организации, введя в начале 2014 года запрет на импорт из всех стран ЕС, тогда как вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в отдельных районах двух стран - Литвы и Польши (то есть был нарушен так называемый принцип регионализации). В августе 2016 года решение по спору вынесла панель арбитров ВТО, в феврале 2017 года была отклонена апелляция России. Исполняя решение панели арбитров, Россия отменила запрет на импорт свинины и живых свиней по фитосанитарным основаниям. Вместе с тем постановлением правительства от 25 октября 2017 года перечень продукции, подпадающей под продэмбарго, дополнен живыми свиньями, а также субпродуктами свиней и ряда других животных. Таким образом, импорт из ЕС свиней и свинины по-прежнему под запретом, но уже в рамках контрсанкций.

Решения по всем спорам, рассматриваемым в ВТО, предполагают выплату компенсаций проигравшей стороной в размере причиненных убытков, отмечает Александр Пахомов.

Евросоюз определил сумму компенсации в размере 1,39 миллиарда евро за один год (столько стоили 700 тысяч тонн свинины, поставленные из ЕС в РФ в 2013 году) с ежегодным увеличением этой суммы на 15 процентов. Арбитраж ВТО должен определить правомерность этих расчетов, а также вынести решение по форме и срокам выплат, говорит Александр Пахомов. По его словам, до 2014 года в рамках ВТО практиковались компенсации в форме предоставления тарифных уступок проигравшей стороной на определенные виды продукции, импортируемой из страны, выигравшей спор. Позже стали использоваться чистые денежные выплаты (первые осуществлены США по проигранным ими спорам с Бразилией и Индонезией в 2014-2015 годах) или смешанные (уступки и деньги).

В многолетней практике ВТО не было случаев, когда страны-члены отказывались выплачивать компенсацию, в связи с этим не сформирован и механизм принуждения к выплатам, отмечает Александр Пахомов.

По процедуре решение арбитража ВТО должно быть вынесено в течение 60 дней после истечения "разумного срока", определенного на выполнение решения панели арбитров (по делу о свинине он истек 6 декабря), однако из-за перегруженности и недофинансирования Органа по разрешению споров ВТО рассмотрение дел в последнее время затягивается.