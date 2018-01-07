Скончался пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме

Скончался 60-летний мужчина, который серьезно пострадал при взрыве предмета, который он подобрал у станции метро в районе города Худдинге, сообщает РИА Новости.

В госпиталь была также доставлена его 45-летняя спутница. "У нее осколками сильно поранено лицо и ноги", - рассказал представитель полиции Свен-Эрик Ульссон.

По его словам, полиция начала предварительное следствие об убийстве и преступлении против общественной безопасности. По некоторым данным, мужчина подобрал у метро ручную гранату. Однако полицейское управление пока не подтвердило эту информацию. Квартал и сквер возле метро оцеплен стражами порядка. На месте происшествия работают взрывотехники, передает информационное агентство ТТ.