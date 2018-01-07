Новости

Ковальчук возглавил гонку бомбардиров КХЛ 19:42
Еще один рейс из Нью-Йорка вылетет в Москву в восемь вечера 19:31
В Красноярске выставили на продажу марку за три миллиона 19:30
Кадыров призвал Европу остановить "вероломство США" 19:25
Под Смоленском столкнулись двенадцать автомобилей 19:20
Швейцарец Колонья в четвертый раз выиграл многодневку "Тур де Ски" 19:17
Названа причина смерти 70-летней французской певицы Франс Галль 19:11
Австрийский эксперт: В союзе с Россией Европа была бы непобедимой 19:03
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе КМ 18:59
В России в 2017 году сократилось количество экономических преступлений 18:57
Клинцевич: Заявления об оккупации Украины СССР рассчитаны на молодежь 18:35
Американские кинокритики назвали лучший фильм 2017 года 18:35
СМИ: Олегу Табакову опять стало хуже, состояние актера - тяжелое 18:15
Британские спецслужбы вернули на работу уволенных сотрудников 18:05
Названы лучшие неамериканские хорроры 2017 года 17:45
В Рождество в Вологде прошел фестиваль вертепных театров 17:45
Песков рассказал про церкви, где крестили родителей Путина 17:43
Патриарх провел рождественский сеанс связи с космонавтами 17:33
Скончался пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме 17:22
Затворы петербургской дамбы закрыли из-за угрозы наводнения 16:49
Задержанные в США из-за непогоды российские самолеты прибыли в Москву 16:40
СМИ: Британию массово покидают ученые с гражданством стран-членов ЕС 16:39
В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины 16:14
В Швеции от взрыва гранаты возле метро пострадали два человека 16:03
В Госдуме предложили вернуть РФ пол-Украины после слов об "оккупации" 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рабочая неделя начнется с морозов по всей России
Рабочая неделя начнется с морозов по всей России
Запад оценил применение РФ в Сирии ракеты "шока и трепета" Х-101
Запад оценил применение РФ в Сирии ракеты "шока и трепета" Х-101
Чулпан Хаматова читает стихотворение Пастернака "Рождественская звезда"
Чулпан Хаматова читает стихотворение Пастернака "Рождественская звезда"
07.01.2018 15:56
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили вернуть РФ пол-Украины после слов об "оккупации"

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал предложение директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича признать период пребывания Украины в составе СССР "оккупацией".

"Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины", - сказал Леонид Калашников, передает РИА Новости.

В Госдуме назвали агонией заявление МИД Украины о "билете в один конец"

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире местного телеканала отметил, что на Украине необходимо провести информационную работу по признанию "оккупации" со стороны советского режима.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что разделение национальных историй народов, входивших в состав СССР, невозможно, это философия предателей и лжецов.

Главное сегодня

СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим
В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины
В Госдуме предложили вернуть РФ пол-Украины после слов об "оккупации"
Стала известна причина ареста экс-президента Ирана Ахмадинежада
Голливудские актрисы устроят акцию протеста на вручении "Золотого глобуса"