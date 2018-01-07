В Госдуме предложили вернуть РФ пол-Украины после слов об "оккупации"

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал предложение директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича признать период пребывания Украины в составе СССР "оккупацией".



"Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины", - сказал Леонид Калашников, передает РИА Новости.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире местного телеканала отметил, что на Украине необходимо провести информационную работу по признанию "оккупации" со стороны советского режима.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что разделение национальных историй народов, входивших в состав СССР, невозможно, это философия предателей и лжецов.