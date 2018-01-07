Задержанные в США из-за непогоды российские самолеты прибыли в Москву

Задержанные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" прибыли из Нью-Йорка в Москву. Так, рейс SU122 Москва - Нью-Йорк, вылетевший 6 января 2018 года из Москвы, в связи с закрытием аэропорта вернулся в столичную гавань Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.



Неблагоприятные погодные условия и транспортный коллапс в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона привел к тому, что авиакомпании "Аэрофлот" пришлось отменить рейсы из Москвы в Нью-Йорк 7 января.

А пассажирам ряда рейсов, которые должны были лететь из Нью-Йорка, пришлось ожидать вылета в аэропорту.

В авиакомпании еще накануне начали предупреждать о задержках рейсов из-за погодных условий, которые привели буквально к остановке американских воздушных гаваней, отмене и задержке рейсов.

Узнать какие рейсы готовы к вылету, какие уже прибыли в Москву можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании, либо в социальных сетях авиакомпании.