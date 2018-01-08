Армия Сирии прорвала окружение военной базы под Дамаском

Войска Сирии прорвали окружение военной базы бронетехники в городе Хараста в восточном пригороде Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости.

Пехота и танки вошли на территорию управления. Армия САР вернула также контроль над мукомольными мельницами, расположенными возле военной базы.

Отряды вооруженных радикальных группировок неоднократно предпринимали попытки захватить территорию базы бронетехники в Харасте. В районе действуют группировки "Ахрар аш-Шам" (запрещена в РФ) и "Файлак ар-Рахман". Им удалось превратить город и его окрестности в укрепленный оплот в Восточной Гуте.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в начале мая при участии России, Ирана и Турции.