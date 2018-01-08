Фото: церемония "Золотого глобуса" выглядела как веселые похороны
В прошлом году кинематографический мир омрачила цепь скандалов на сексуальной почве. Началось все с разоблачения некогда одного из самых могущественных людей Голливуда Харви Вайнштейна, обвиненного в десятках случаев изнасилований и домогательств. За ним последовали другие громкие скандалы, пустившие, в частности, под откос карьеры Кевина Спейси, Луи Си Кея и еще ряда видных деятелей. При этом буйство стихии не утихает - регулярно всплывают все новые и новые случаи.
Мимо свистопляски не прошла нынешняя церемония вручения престижной кинопремии "Золотой глобус". Ряд актеров и актрис ранее проанонсировал, что в знак уважения к жертвам Вайнштейна и других "хищников" намерены надеть на вручение исключительно черное.
В результате праздник вполне выглядел как похороны. О чем свидетельствуют многочисленные фотографии и видео. С траурными Анджелиной Джоли, Кэтрин Зэтой-Джонс, Пенелопой Крус, Дакотой Джонсон, Николь Кидман, Джиной Дэвис, Риз Уизерспун, Марго Робби, Сарой Джессикой Паркер, Кейт Хадсон, Кендалл Дженнер, Крисом Хемсвортом, Заком Эфроном, Джеймсом Франко, Томом Хэнксом, героями "Игры престолов" и "Очень странных дел" так далее.
Которые почему-то весело и задорно улыбаются.
LIONS AND DRAGONS #GoldenGlobes pic.twitter.com/9NRqWaj4O1— Hiraeth シ (@bracedinverno) January 8, 2018
невероятная и неповторимая 🖤#GoldenGlobes pic.twitter.com/lcWek45UZ2— valerie ✩ (@eclaire_chik) January 8, 2018
“Dakota Johnsn getting ready backstage at the 75th @goldenglobes this evening.” 🖤 #DakotaJohnson #GoldenGlobes— Official Dakoholics (@DakotaFanClub) January 8, 2018
📸: gregwilliamsphotography on Instagram. pic.twitter.com/LpYkTw5UkM
Women take center stage at powerful #GoldenGlobes ceremony https://t.co/l7hfg6jnp4 pic.twitter.com/RAV2obSNOk— CNN International (@cnni) January 8, 2018
THESE TWO 🙏🙏🙏 @milliebbrown and @Drake at last night's #GoldenGlobes 🏆 pic.twitter.com/RqGYVSTsj4— Missguided (@Missguided) January 8, 2018
маленькие богииии #GoldenGlobes #StrangerThings #GoldenGlobes2018 pic.twitter.com/CCq39aQDA1— одиннадцатая 11 (@0MasyanKa0) January 8, 2018
Впрочем, строгий черный смокинг и без того является популярным атрибутом мужской части номинантов и призеров, так что на этом, пожалуй, можно было не акцентироваться. Как сделал российский актер и продюсер Александр Курицын.