Фото: церемония "Золотого глобуса" выглядела как веселые похороны

В прошлом году кинематографический мир омрачила цепь скандалов на сексуальной почве. Началось все с разоблачения некогда одного из самых могущественных людей Голливуда Харви Вайнштейна, обвиненного в десятках случаев изнасилований и домогательств. За ним последовали другие громкие скандалы, пустившие, в частности, под откос карьеры Кевина Спейси, Луи Си Кея и еще ряда видных деятелей. При этом буйство стихии не утихает - регулярно всплывают все новые и новые случаи.

Мимо свистопляски не прошла нынешняя церемония вручения престижной кинопремии "Золотой глобус". Ряд актеров и актрис ранее проанонсировал, что в знак уважения к жертвам Вайнштейна и других "хищников" намерены надеть на вручение исключительно черное.

В результате праздник вполне выглядел как похороны. О чем свидетельствуют многочисленные фотографии и видео. С траурными Анджелиной Джоли, Кэтрин Зэтой-Джонс, Пенелопой Крус, Дакотой Джонсон, Николь Кидман, Джиной Дэвис, Риз Уизерспун, Марго Робби, Сарой Джессикой Паркер, Кейт Хадсон, Кендалл Дженнер, Крисом Хемсвортом, Заком Эфроном, Джеймсом Франко, Томом Хэнксом, героями "Игры престолов" и "Очень странных дел" так далее.

Которые почему-то весело и задорно улыбаются.

Впрочем, строгий черный смокинг и без того является популярным атрибутом мужской части номинантов и призеров, так что на этом, пожалуй, можно было не акцентироваться. Как сделал российский актер и продюсер Александр Курицын.