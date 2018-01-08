Переговоры по открытию авиасообщения с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх запланированы на апрель. Авиакомпании начали готовиться к полетам и бронировать слоты. На возобновление регулярных рейсов не потребуется много времени, говорил ранее глава минтранса Максим Соколов.

Ростуризм в свою очередь дал сигнал туроператорам, что они могут "формировать турпродукт" в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) озвучили примерную стоимость путевок в Египет с перелетом в Каир. Они обойдутся российским туристам в 35-40 тысяч рублей с человека. В стоимость включено проживание в отеле уровня три "звезды" с питанием по системе "все включено" и трансфер из аэропорта Каира на автобусе. Внутренний перелет к стоимости тура добавит еще 12 тысяч рублей.

Зато уже в феврале продолжительность полета в Каир сократится в два раза в связи с возобновлением прямых регулярных воздушных перевозок.

С момента введения ограничений на воздушное сообщение с Египтом в ноябре 2015 года добраться до египетской столицы можно только с пересадками в третьих странах. Такой полет обходится в 25 тысяч рублей и длится около 9 часов. Продолжительность прямого рейса до Каира - свыше 4 часов.

Для россиян продолжительность полета в Каир сократится в два раза уже в феврале этого года

Регулярное авиасообщение с Египтом было прервано, напомним, после гибели российского A321 над Синайским полуостровом. Взрыв самолета был квалифицирован как теракт. Затем российские специалисты неоднократно инспектировали египетские аэропорты на соответствие нормам безопасности. Но только в середине декабря 2017 года страны подписали протокол о сотрудничестве в этой сфере, открывающий возможности для возобновления регулярных пассажирских перевозок воздушным транспортом.

Что касается цен на авиабилеты, то "открытие" Каира поможет сдерживать их рост, прогнозирует исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Когда в конце 2015 года "закрылись" и Египет, и Турция, для авиакомпаний был резко ограничен период, в который они могли хорошо зарабатывать. В 2017 году они зарабатывали на турецком направлении, где пляжный сезон длится на два месяца дольше, чем на российском юге. С открытием курортных египетских направлений у перевозчиков будет еще больше возможности получить прибыль.

Это даст им возможность меньше демпинговать зимой (билеты в цене упадут не сильно) и не задирать тарифы летом. Если спрос в течение года выровняется, то и пики по ценам на билеты будут немного сглаживаться.

В среднем стоимость билета не увеличится. Но не исключено, предупреждает Пантелеев, что если цена авиакеросина и обслуживания в аэропортах будет расти, то перевозчики все-таки повысят цены на билеты, однако с некоторым отставанием от роста издержек на топливо и обслуживание в воздушных гаванях.

Пока у ряда авиакомпаний растет занятость кресел, это позволяет повысить эффективность полетов и держать цены на билеты на уровне 2016 года. Еще надо учесть, говорит эксперт, что авиакомпаний из года в год становится меньше. Конкуренция сохраняется на высоком уровне. И авиакомпании остерегаются резко поднимать цены.