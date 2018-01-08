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Рубрика: Культура

"Рассказ служанки" получил "Золотой глобус" как лучший сериал

"Золотой глобус" как лучший драматический сериал получил "Рассказ служанки" от компании Hulu. Сыгравшую в нем Элизабет Мосс наградили за лучшую женскую роль, передает РИА Новости.

Сериал снят в жанре политической утопии с элементами мелодрамы. Он продлен на следующий сезон. Ранее сериал и исполнительница главной роли завоевали премию "Эмми".

Фото: kinopoisk.ru
Сериал на выходные: "Рассказ Служанки" - сумерки человечества

В число кандидатов на премию в номинации "лучший драматический сериал" также вошли "Очень странные дела" и "Корона" от Netflix, "Игра престолов" от HBO и "Это мы" от NBC.

Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг К. Браун за игру в "Это мы".

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