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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на 6,5 км

Текст: Инесса Доценко

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пар с газом с содержанием пепла на высоту 6,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Фото: REUTERS/EMILIO KUZMA-FLOYD
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В понедельник утром парогазовый шлейф с примесью пепла распространяется в северо-западном направлении от вулкана. Пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

Отметим, что 3 января Ключевской выбросил пепел на высоту до шести километров. Вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

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