В Тюмени при пожаре в многоэтажке погиб один человек

После пожара в тюменской многоэтажке при обходе квартир обнаружили тело одного погибшего.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным горздрава, еще один человек находится в больнице с отравлением продуктами горения.

Напомним, сегодня в девятиэтажном жилом доме в Тюмени вспыхнул утеплитель. Пламя распространилось с первого по седьмой этажи на площади 500 квадратных метров, а затем перекинулось на кровлю. Из здания были эвакуированы 138 жителей, спасены 23 человека, в том числе два ребенка.