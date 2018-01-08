В Тюмени возбудили дело о поджоге в жилом доме

В Тюмени возбудили уголовное дело по факту пожара в многоэтажном жилом доме, сообщает СУ СК РФ по региону.

Дело заведено по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".

По версии следствия, вечером 8 января неустановленное лицо совершило поджог одной из квартир в девятиэтажке по улице Олимпийской. В результате возникшего пожара было повреждено и уничтожено имущество жильцов дома.

После того, как пожар ликвидировали, в одной из квартир было обнаружено тело погибшего. Его личность сейчас устанавливается.

Жители дома эвакуированы. Следователи осматривают место ЧП и выясняют причины случившегося.