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08.01.2018 14:00
Рубрика: Экономика

Счетная палата против резкого роста цен на проезд в электричках

Текст: Татьяна Панина
Счетная палата проверила пассажирские пригородные компании. И признала их работу неэффективной, заявила в интервью "Российской газете" председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ
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РЖД, Федеральной антимонопольной службе, в регионы направлены результаты этой проверки и предложения, как можно улучшить ситуацию. "И сейчас посмотрим, как это будет реализовано, что сделано, чтобы по-другому организовать работу", - рассказала Татьяна Голикова.

Что происходит? Российская Федерация предоставляет субсидии регионам на осуществление или на поддержку пригородных перевозок. Они тоже должны вкладываться. Но далеко не все это делают. Пояснила глава Счетной палаты, потому что "у регионов нет зафиксированных целевых обязательств в этой сфере".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Вот мы и поставили перед коллегами вопрос о создании механизма взаимодействия всех участников этого процесса и ответственности всех сторон, - сообщила Татьяна Голикова. - И коллеги должны эту работу завершить, чтобы в наступившем году перейти на новую программу. Посмотрим, какой будет результат".

От него добавим, зависит, сохранится в России в нынешнем объеме пригородное железнодорожное сообщение и сколько будет стоить билет на электричку.

Полностью интервью председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой читайте в материале "Считаем так".

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