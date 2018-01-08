В регионах до сих пор существуют социальные пособия, которые для многих семей не имеют существенного значения. Например, по сто рублей, сообщила в интервью "Российской газете" председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Если объединить такие выплаты, то можно действительно помочь тем, кто остро в этом нуждается.

Разговор шел и о том, как чиновники реагируют на предписания аудиторов, кому из них грозит дисквалификация и что показала проверка пригородного пассажирского сообщения.

Татьяна Алексеевна, какая папка ждала вас на столе все новогодние каникулы для первого рабочего дня в этом году? С какой проверки он начинается?



Татьяна Голикова: Новый год начинается для нас не с проверки, а с оценки ожидаемого исполнения бюджета за прошедший год. В первых числах февраля Счетная палата уже формирует оперативный отчет по этой теме. Мы оцениваем, что исполнено, что не исполнено, где были проблемы.

Серьезные претензии есть к исполнению бюджета? Счетная палата в течение всего года следила за ситуацией. Так как он прошел?



Татьяна Голикова: Этот бюджет оказался более успешным, чем бюджеты предыдущих двух лет. Мы, наверное, не выйдем на прогнозировавшиеся темпы экономического роста - 2,1 процента ВВП, но все-таки рост будет в диапазоне 1,6-1,8 процента, может, чуть больше.

Более высокая цена на нефть по сравнению с той, что планировали, дала возможность мобилизовать в бюджет больше доходов. Мы на данный момент оцениваем их поступление примерно на 240-270 миллиардов рублей больше запланированного. И ожидаем, что дефицит будет меньше заложенного в законе о бюджете. По нашим оценкам, 1,8-1,9 процента ВВП.

А каковы перспективы бюджета 2018 года?



Татьяна Голикова: Оснований, чтобы бюджет этого года исполнялся стабильно и по доходам, и по расходам, вполне достаточно. Для этого созданы все механизмы, включая защитные.

И весь январь будет проводиться дополнительная работа, чтобы уже с 1 февраля начать перечислять запланированные целевые средства, которые предназначены регионам. А финансирование федеральных министерств и ведомств началось уже с 1 января.

Кандидаты на вылет

Хорошо, разберетесь с бюджетом. И начнутся проверки. Их, как обычно, ожидается более трехсот? Так кому готовиться к встрече с аудиторами?



Татьяна Голикова: Эти 300 мероприятий охватывают достаточно большое количество объектов. В спектр нашего внимания попадет деятельность всех федеральных органов власти и часть их подведомственных учреждений. А также государственных корпораций, таких как "Росатом", "Ростех", "Роскосмос"...

А на первом заседании коллегии мы подведем предварительные итоги проверки эффективности поддержки экспорта. Речь идет об одном из приоритетных проектов, который утвердили в 2017 году. Анализировали мы состояние дел и по другим приоритетным проектам. Это информатизация здравоохранения, развитие образования, чистая страна, жилищно-коммунальное хозяйство. В ближайшие месяцы подведем и по ним итоги.

Очень часто выводы Счетной палаты бывают довольно жесткие по отношению к министерствам. Как они реагируют на это? Руководители начинают сотрудничать, стараются больше не допускать нарушений? Или жалуются, скандалят, перестают здороваться, угрожают?

Татьяна Голикова: По-разному. Но никто не ругается и не угрожает. Такого нет. Меня это очень радует. Мы находимся в конструктивном диалоге.

Понятно, есть проблемные зоны. Но мы еще ни разу не сталкивались с тем, чтобы кто-то злостно не исполнял наши представления или предписания. Коллеги стремятся к тому, чтобы те недостатки и нарушения, которые у них обнаружены, были устранены.

Однако 119 чиновников по итогам проверок Счетной палаты были оштрафованы в прошлом году. И как сказано в вашем отчете: "отдельные должностные лица привлекались к административной ответственности неоднократно". Так, может, этих "отдельных" пора увольнять?



Татьяна Голикова: Увольнять чиновников - не наша сфера компетенции.

И что, пусть дальше нарушают? Штрафы, судя по всему, не такие уж высокие. По итогам прошлого года на 119 чиновников и 11 юрлиц всего 23,4 миллиона рублей. Это условно по 180 тысяч "на брата".



Татьяна Голикова: Законодательство определило нашу компетенцию и размеры штрафов при оформлении протоколов об административных правонарушениях.

По закону, если по отдельным составам происходит нарушение дважды, по решению суда может наступить дисквалификация. И у нас сейчас есть некоторая подборочка потенциальных, как мы видим, претендентов на нее.

Критерием для нас станет проверка исполнения бюджета. И тогда посмотрим. Если те же и по тем же основаниям нами будут оштрафованы, тогда уже обратимся в суд с использованием другой нормы. О дисквалификации.

А эти чиновники знают, что вы их "видите" и ведете?



Татьяна Голикова: Думаю, да. Среди них есть заместители министров, директора департаментов, начальники отделов...

Фамилии назовете?



Татьяна Голикова: Нет, конечно. Это персональные данные.

Нарушили на два триллиона

Татьяна Алексеевна, вас не огорчили итоги прошлого года: Счетная палата выявила нарушений на 1,9 триллиона рублей? В 2016 году было 965 миллиардов. Такой рост - это критично?



Татьяна Голикова: Я, наверное, покажусь странной, но мне такой рост не кажется критичным по нескольким обстоятельствам.

Во-первых, наши возможности сейчас позволяют достаточно тщательно выявлять нарушения, в том числе те, которые раньше мы не устанавливали. И это прогресс.

Во-вторых, в сумму 1,9 попала достаточно большая цифра по бюджетной и бухгалтерской отчетности ликвидированного Роскосмоса. Не нынешней госкорпорации "Роскосмос", а агентства.

В-третьих, нарушения бывают разные. Есть те, которые касаются бюджетного учета, они потом могут привести к серьезным финансовым нарушениям. Есть процедурные, как правило, по ним отсутствует умысел у соответствующих должностных лиц.

Есть нарушения, которые не являются финансовыми, но влияют на экономическую жизнь. Скажем, наши результаты проверок показывают, что очень многие при госзакупках не исполняют норму 44-ФЗ. Это о том, что из общего объема закупок 15 процентов должно приходиться на малый бизнес. Таких примеров можно приводить очень много.

То есть не все нарушения, которые вошли в 1,9 триллиона рублей, уже принесли реальные финансовые потери?



Татьяна Голикова: Да. Но могут принести, если их не устранить.

А объемы выявленных нарушений, имеющих непосредственное влияние на потери федерального бюджета или несущие риск ущерба для государства, по сравнению с 2016 годом на центральном уровне (федеральные министерства и ведомства) несколько сократились.

К сожалению, я не могу пока такого же сказать о втором уровне - учреждениях, подведомственных этим министерствам и ведомствам.

Новый год начинается не с проверки, а с оценки ожидаемого исполнения бюджета

Не видим мы существенных сдвигов и на региональном уровне. Счетная палата много внимания уделяла бюджетам субъектов РФ с точки зрения их сбалансированности. В этом году тоже планируем проверки, как используются ресурсы в регионах и муниципальных образованиях. Когда мы проверяем муниципалитеты, подключаем и контрольно-счетные органы регионов, поскольку это сфера их компетенции. К сожалению, пока здесь остается достаточно много проблем и финансовых нарушений по разным направлениям - здравоохранению, образованию, ЖКХ…

Регионы чистят бюджеты

В этом году должна пройти реструктуризация задолженности регионов по бюджетным кредитам перед федеральной госказной. Вы назвали это "самым беспрецедентным решением по поддержке субъектов РФ за последние 13 лет". Вы уверены в успехе? Сами регионы готовы к этому?



Татьяна Голикова: Успешность или не успешность реструктуризации будет зависеть в том числе и от того, какие субъекты пойдут на нее. Все ли, которые имеют большую задолженность по бюджетным кредитам, или не все? И выдержат ли предложенные условия?

Регионы подписывают соглашения с министерством финансов на семь лет. Если в течение первых двух лет, когда уплачивают самые маленькие объемы по 5 процентов от суммы задолженности ежегодно, они справятся с этим и рост их собственных доходов превысит уровень инфляции, то они вправе претендовать на более глубокую реструктуризацию до 2029 года.

А если не справятся, то должны будут платить более высокие объемы уже в первом, семилетнем периоде реструктуризации.

О нарастающем долге регионов начали говорить еще с 2014 года. Проблема достигла своего пика?



Татьяна Голикова: В общей структуре региональных долгов бюджетные кредиты занимают больший удельный вес. На 1 декабря 2017 года это было 44,7 процента (2,1 триллиона рублей). Что существенно выше, чем в предыдущие годы.

И теперь этот объем задолженности, и тот, который добавился за декабрь, будет рефинансирован в течение семи лет. То есть растянут в погашении. Это даст бюджетам регионов источники для финансирования других расходов. Любых, которые они сочтут приоритетными для развития своей территории.

Вместе с реструктуризацией бюджетной задолженности предполагается послабление по коммерческим кредитам. И постепенно будет вводиться в практическую жизнь региональных властей такое понятие, как модельный бюджет.

Это ориентир для оказания финансовой помощи конкретному региону?



Татьяна Голикова: Это приближенный к нормативному расчету объем расходных обязательств субъектов, на основе которого в том числе определяется объем финансовой поддержки. То есть модельные расходы, доходы и дальше - определение помощи, чтобы сбалансировать бюджет.

Но сначала надо привести обязательства регионов в соответствие с их возможностями и теми нормативными требованиями, которые предъявляет Российская Федерация. С 2005 года мы так до конца и не реализовали задачу разграничения расходных полномочий регионов и федерального бюджета.

К сожалению, за эти 13 лет были, и не в единственном числе, такие случаи, когда РФ передавала полномочия регионам, не сопровождая их соответствующими доходными источниками. Это в том числе приводило к разбалансированности региональных бюджетов. И потребуется не менее двух лет, чтобы провести качественную работу по их сбалансированности.

А как вы относитесь к народным облигациям, которые стали выпускать регионы? Минфин говорит, что их в два раза больше будет в этом году.



Татьяна Голикова: Может, и будет. Но пока в явном виде есть только Ямало-Ненецкий автономный округ, который выпустил облигации для физических лиц на миллиард рублей. Пока оценивать их эффективность рано.

В принципе, для регионов не дотационных, где бюджеты сбалансированы, это не опасно. А на месте регионов, у которых есть проблемы с госдолгом, я бы повременила с такого рода долговыми инструментами.

Пишите - проверяем

Два года Счетная палата проводит опросы общественного мнения. Таким образом вы ищите объекты для проверки? Или темы для них?



Татьяна Голикова: Немного не так. Прежде, чем формировать программу уже конкретной запланированной проверки, мы проводим опрос. У нас есть стандартные вопросы, которые мы включаем в программу. А люди помогают нам дополнить их особенными вопросами и выбирать в том числе объекты.

Когда мы подводим результаты, то уже и для тех, кого проверяли, озвучиваем результаты опроса населения. И, как правило, практически в ста процентах случаев наши выводы и проблемы, обозначенные людьми, совпадают.

Как только мы начали заниматься опросами, Счетная палата стала получать и больше писем от граждан. Всегда отвечаем. И пусть на нас люди не обижаются, иногда мы пишем, что обязательно их информацию учтем в конкретном контрольном мероприятии. Это не отписка! Просто мы не можем сразу по факту обращения начать проверку, у нас же плановая работа. Но если мы пишем, что учтем, то обязательно это делаем. Обратная связь с населением - очень важный аспект нашей работы.

И очень ответственный! Люди пожаловались и ждут конкретных результатов.



Татьяна Голикова: Мы это понимаем. Хочу через вашу газету обратиться к людям и сказать, что у нас есть компетенция не во всех вопросах.

Мы с удовольствием проверили бы все, с чем к нам обращаются, но, к сожалению, в том числе законодательно ограничены некоторыми рамками. Например, мы не можем выйти просто так в муниципалитет, если на это нет отдельного поручения президента или решения парламента. Это могут только контрольно-счетные органы регионов. В этом случае мы попросим их разобраться.

А потом отслеживаете, меняется ли ситуация?



Татьяна Голикова: Обязательно. Это всегда на контроле. Может быть, мы пока не так широко вели эту работу, будем разворачивать ее в 2018 году. Как правило, мы наблюдаем наибольшую активность граждан в делах, связанных с образованием, здравоохранением, ЖКХ, социальным обеспечением, дорожным строительством. Там, где люди чаще соприкасаются с несправедливостью или нарушениями их прав.

Не надо резких движений

В конце прошлого года депутаты снова рассматривали законопроект о введении прогрессивной шкалы подоходного налога. Как вы относитесь к этой идее?



Татьяна Голикова: Я не являюсь сторонницей прогрессивной шкалы на данном этапе. Мы продолжаем получать достаточно хорошие объемы сборов подоходного налога. А это основной источник консолидированных бюджетов регионов.

И вводить сейчас какие-то новые ставки я бы не стала. Лучше иметь беспроблемный источник мобилизации доходов физлиц, чем потом исправлять ошибки, когда значительная часть зарплат, как когда-то это уже было, уйдет в тень.

Сейчас о другом надо думать. По поручению президента предстоит оценить эффективность существующей налоговой системы. И сформулировать предложения по ее корректировке, чтобы уже с 2019 года заработала модернизированная, более эффективная налоговая система.

И что, на ваш взгляд, надо модернизировать?



Татьяна Голикова: Есть о чем подумать по страховым взносам, которые выплачивают работодатели за своих работников. И по порядку их взимания, размеру ставок, распределению между тремя фондами: пенсионному, социального страхования и медицинского страхования.

А также с точки зрения тех льгот, которые применяются по страховым взносам. Они касаются достаточно большого количества сфер деятельности и отраслей. И мы неоднократно говорили, что нет оценки эффективности этих льгот с точки зрения развития тех сфер, в которых они применяются. Ведь для работников, где существуют сниженные ставки страховых взносов, федеральный бюджет потом компенсирует выплату пенсий.

Если льготы эффективны, тогда нужно выстраивать цивилизованные отношения с федеральным бюджетом. Как, в каких объемах должен уплачиваться трансферт для последующей выплаты пенсий? И вообще должен ли?

Также, думаю, есть необходимость проанализировать отдельные вопросы, которые связаны с имущественным обложением, с нефтяной отраслью.

А единый фискальный орган надо создавать? Все в "одних руках" будет. Первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, надо к маю успеть это сделать.



Татьяна Голикова: Сейчас у Федеральной налоговой службы достаточно большая компетенция и объем полномочий. Очень важно, что ей передано администрирование страховых взносов и создание реестров записи актов гражданского состояния.

Сложнейшие направления, которые нужно поставить на поток, чтобы не допустить каких-то сбоев. Это важно и нужно для принятия правильных управленческих решений. Также в рамках информационного взаимодействия выстраиваются отношения с Федеральной таможенной службой. И мне кажется, пока этого достаточно. Обе службы находятся в юрисдикции министерства финансов. Минфин координирует их деятельность.

Любая реорганизация может привести к сбоям. Тут важно помнить, что налоговая и таможенная службы собирают основную часть доходов федерального бюджета. И любые потрясения для них могут привести к потерям.

Дети любят стабильность

Маткапитал продлили до 2021 года. Это предел программы или она и дальше будет эффективной? Рождаемость-то начала снижаться.



Татьяна Голикова: Мы всегда говорили, что программа маткапитала эффективна. Она еще поработает на увеличение рождаемости.

В этом году семьи получат и новую поддержку по инициативе президента, например, пособие на первого ребенка. Так что сейчас рано заглядывать в 2022 год. Сначала нам предстоит оценить эффективность мер, которые заработают с этого года.

Мы попали в очередной демографический провал - снизилось число женщин в репродуктивном возрасте, что связано с объективными обстоятельствами.

А бедных семей стало больше. Им-то точно не до детей сейчас.



Татьяна Голикова: Экономическая ситуация, которая складывалась в 2015 и 2016 годах, к сожалению, привела к увеличению бедности в стране, к достаточно большому количеству граждан, которые находятся за чертой ниже прожиточного минимума.

И это, безусловно, влияет на мотивацию семей к тому, чтобы заводить одного, двух и более детей. Нормальные доходы, доступная ипотека - это наличие жилья у семьи, стабильные перспективы. Мне кажется, это главное, что нужно для будущих родителей. И 2018 год даст нам возможность оценить - простимулировали новые меры и продление программы маткапитала и рост рождаемости или нет.

Но проблему бедности в целом это не решит. Вы говорили, что в России за ее чертой находятся 20 миллионов россиян.



Татьяна Голикова: Такие проблемы сразу нигде не решаются. Но думаю, ноябрь, декабрь несколько улучшили ситуацию, очень хочется на это надеяться. Статистику мы получим позже.

Бюджеты всех уровней вкладывают достаточно большие финансовые ресурсы в повышение зарплат работников бюджетной сферы. Заложены все ассигнования, чтобы выполнить показатели майских указов президента. Следом подтягивается коммерческая сфера. Это первое.

Второе. С 1 января пенсии проиндексировны выше инфляции. Опять же - новые меры поддержки семей. Все это будет вкладом в повышение реальных доходов населения. И думаю, это несколько улучшит ситуацию с численностью граждан, которые находятся за чертой бедности.

Но в целом, если говорить о благополучии, о реальном росте заработных плат, то, конечно, мы должны обеспечить развитие экономики, повышение производительности труда. Чем активнее растут доходы бюджетов, тем больше шансов значительно сократить бедность в стране. В том числе и оказывая социальную помощь.

Уже давно говорят, что соцпомощь должна быть адресной. Те же детские пособия получают сегодня все: и очень богатые семьи, и очень бедные.



Татьяна Голикова: Это вечная проблема. Но тут главное, ни у кого ничего не отнимать. Получают и пусть получают.

Что касается вновь появляющихся категорий, то там, согласна, должен быть четкий принцип адресности. К сожалению, особенно в субъектах РФ существуют пособия, которые для семьи не имеют существенного значения. Даже есть пособия по сто рублей. Если объединить такие выплаты, то получится не такой уж плохой финансовый ресурс. И им уже можно распорядиться с пользой для семей.

Надо провести ревизию социальной помощи?



Татьяна Голикова: Да. Но чтобы эта ревизия, как часто у нас бывает, не закончилась ущербом для граждан и семей, которые получали пособия.

Догнать уходящий поезд

Счетная палата проверила пассажирские пригородные компании. И признала их работу неэффективной. Вы еще вернетесь к этой теме?



Татьяна Голикова: Мы довольно подробно и долго обсуждали этот вопрос на коллегии с представителями министерства транспорта, ОАО "РЖД", Федеральной антимонопольной службы, которая осуществляет регулирование тарифов, с представителями регионов.

На базе этой информации, контрольных мероприятий, которые мы провели, дали предложения, как можно улучшить ситуацию. Направили соответствующие документы. И сейчас посмотрим, как это будет реализовано, что сделано, чтобы по-другому организовать работу.

Что происходит? Российская Федерация предоставляет субсидии регионам на осуществление или на поддержку пригородных перевозок. Субъекты тоже должны вкладываться. Но далеко не все это делают. Получается, у нас до сих пор так и не сложилась замкнутая система. Регионы обещают вкладывать свои ресурсы и даже подписывают документы, но по факту либо ничего не дают, либо выделяют в меньшем объеме.

И им это все с рук сходит? Почему?



Татьяна Голикова: Да потому, что у регионов нет зафиксированных целевых обязательств в этой сфере. И чтобы удержать или сохранить пригородные перевозки на сложившемся уровне, нужно в этом случае либо повышать тариф, но его нельзя повышать запредельно, либо сокращать количество перевозок.

Надо провести ревизию соцпомощи. Но так, чтобы она не закончилась ущербом для семей, получающих пособия

Вот мы и поставили перед коллегами вопрос о создании механизма взаимодействия всех участников этого процесса и ответственности всех сторон. И коллеги должны эту работу завершить, чтобы в наступившем году перейти на новую программу. Посмотрим, какой будет результат.

Электрички-то будут ходить?



Татьяна Голикова: Надеюсь, что будут.

Успешный и радушный

Татьяна Алексеевна, что вы ждете от наступившего года?



Татьяна Голикова: Надеюсь, нас ждут новые свершения, новые открытия. Хочется, чтобы наша страна развивалась, а люди чувствовали себя полноценными, уважаемыми гражданами. Чтобы 2018 год стал более успешным, комфортным, чем прошедший. И был таким же радушным, какой бывает собака, когда живет в хороших семьях.

Лето-2018

О курортном сборе и детском отдыхе

Счетная палата проводила опрос по детскому отдыху. Значит, ожидается проверка?



Татьяна Голикова: Она уже прошла. И мы подвели ее итоги на последней коллегии в 2017 году.

Проверка проходила в два этапа. Первый охватил все регионы по опроснику, как экспертное аналитическое мероприятие. Мы так же запрашивали информацию в МВД, МЧС и в Роспотребнадзоре, которые осуществляют контроль в отношении всех субъектов, которые предоставляют услуги по отдыху и оздоровлению детей. И также мы проводили контрольные мероприятия в отдельных регионах.

Татьяна Голикова: У нас есть список потенциальных претендентов на дисквалификацию с госслужбы. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Что они показали?



Татьяна Голикова: К сожалению, пока, несмотря на жесткие поручения президента, председателя правительства, еще остаются проблемы, связанные с недолжной организацией и контролем за тем, где размещаются наши дети.

За тем, чтобы те учреждения, которые предоставляют такие услуги, были лицензированы. Чтобы надлежащим образом была организована медпомощь, существовал медицинский персонал. Есть проблемы с качеством питания.

Понимаете? Иногда на первое место выходит не проблема денег, а организация отдыха детей и соблюдение норм, которые необходимы, чтобы он был комфортным и безопасным.

Как вы считаете, после вашей проверки к лету можно успеть навести порядок?



Татьяна Голикова: Мы направим результаты нашей проверки в правительство. В 2017 году полномочия по отдыху детей от минтруда переданы министерству образования и науки. На коллегии была первый заместитель министра Валентина Викторовна Переверзева.

Она попросила, чтобы мы представили им всю информацию, которую получили в регионах. Мы ее обобщили, выявили слабые места по нормативному регулированию и нарушениям. Минобрнауки воспользуется этим для организации летнего оздоровительного отдыха.

Что касается конкретных регионов, где были выявлены нарушения, то их представители заверили, что все будет исправлено. Но мы все равно им направим представление с указанием сроков, которые бы позволили навести порядок до начала летних каникул.

Еще один чувствительный момент этого лета - курортные сборы. Это напрямую не касается Счетной палаты, здесь руку на пульсе должны держать контрольные органы на местах. Вы будете их как-то нацеливать, чтобы они проверяли, куда уходят эти деньги?

Татьяна Голикова: Курортный сбор будет поступать в бюджеты четырех регионов. Начинается это с 1 мая. Пока в пилотном режиме. Некоторые регионы уже приняли решение, какой у них будет курортный сбор. В этом году он не должен превышать 50 рублей с человека в сутки.

Деньги будут поступать в бюджеты регионов на поддержание инфраструктуры для организации отдыха. И контрольно-счетные органы регионов, муниципальных образований будут следить, как эти средства используются. Скорее всего, первые итоги мы получим либо в ноябре, либо уже по результатам 2018 года. Тогда и поймем, насколько эффективно потрачены деньги. И Счетная палата будет курировать этот процесс.

Подробнее о проверке Счетной палаты по организации детского отдыха читайте в ближайших номерах "РГ"