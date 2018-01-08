9 января в местечке Пханмунчжом, что на межкорейской границе, начнутся переговоры между Сеулом и Пхеньяном, где будет обсуждаться участие КНДР в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Стороны уже согласовали состав делегации и повестку дня.

Учитывая, что предложение принять участие в ОИ-2018 прозвучало лично от Ким Чен Ына в ходе его новогодней речи, то на согласование деталей консультаций не потребовалось много времени.

Ранее Сеул передал предполагаемый состав своей делегации, на что Пхеньян уже в воскресенье в ответ прислал имена тех, кто будет представлять интересы КНДР.

Судя по подходу и скорости согласования деталей, Северная Корея заинтересована в скорейшем проведении консультаций, потому не стала возражать по южнокорейскому составу, а своих представителей выбрала таковых, чтобы они по уровню должности точно соответствовали южанам. Главу РК на переговорах возглавит министр объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн. Кроме него, в делегацию вошел замминистра объединения Чхон Хэ Сон, замминистра культуры, спорта и туризма Но Тхэ Ган, а также еще два чиновника уровня начальников департаментов и замминистра.

Главу делегации КНДР возглавит председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон, что соответствует уровню южнокорейского министра. Также в составе делегации - заместитель председателя Комитета Чон Чжон Су, замминистра спорта КНДР Вон Гир У и еще два чиновника.

В понедельник стала известна и повестка дня консультаций. Главной темой переговоров является согласование деталей и условий участия северокорейской делегации на зимних Олимпийских играх, которые стартуют 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Вместе с тем, официальный представитель министерства объединения Южной Кореи подчеркнул, что хотя они сконцентрируются на "олимпийской теме", но будут готовы, чтобы немедленно расширить спектр обсуждаемых вопросов.

Многие эксперты уверены, что эти переговоры ознаменуют своего рода завершения периода охлаждения межкорейских отношений и перерастут в дальнейшие консультации по развитию других направлений сотрудничества. Среди возможных дополнительных тем, которые могут быть обсуждены уже во вторник - вопрос о проведении встреч разделенных семей.

В Сеуле в понедельник заявили, что "согласование всех технических вопросов переговоров уже завершено". Как стало известно, переговоры состоятся на южнокорейской стороне границы в так называемом "Доме мира". Туда представители КНДР прибудут пешком в 09:30.

Из интересных подробностей можно отметить, что правительство Южной Кореи во главе с президентом Мун Чжэ Ином смогут наблюдать за консультациями в режиме реального времени. Для этого южнокорейский "Дом мира" оборудован специальной системой видеоконференции. Это позволит руководству РК быстро реагировать на ситуацию и давать ответы на те вопросы, которые не смогут решить на месте члены делегации. Северокорейцы также смогут контролировать ход консультаций, но для них предусмотрена только звуковая трансляция без видеорежима.

Напомним, что желание КНДР принять участие в Олимпиаде-2018 в ходе новогоднего послания озвучил Ким Чен Ын. В Южной Корее, где уже неоднократно призывали представителей Севера приехать на состязания, эти известие приняли с радостью. В течение последних дней Юг и Север Кореи восстановили не функционировавший почти два года канал телефонной связи в Пханмунчжоме. Накануне президент США Дональд Трамп и лидер Республики Кореи Мун Чжэ Ин договорились, что на время Олимпийских и Паралимпийских игр Сеул и Вашингтон не будут проводить регулярных крупномасштабных маневров, чтобы не провоцировать КНДР, которая с большой напряженностью реагирует на учения. По слухам, их начало перенесли на середину апреля. Трамп также заявил, что США "на 100 процентов поддерживают" усилия Мун Чжэ Ина на развитию межкорейского диалога.

Между тем



Власти Южной Кореи пошли на новые меры по привлечению на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане иностранных гостей. Для тех, кто приедет в Корею чтобы увидеть игры, длительность разрешенного пребывания будет увеличена на 30 дней. Это означает, что россияне смогут находиться в Корее до 90 дней, если у них будут билеты на Олимпийские игры. В случае желания продлить срок пребывания необходимо обратиться в ближайший иммиграционный офис в Корее и предоставить необходимые документы, в частности билеты на состязания. В министерстве юстиции Кореи выразили надежду, что новые меры позволят увеличить приток иностранных туристов на Олимпиаду-2018.