Стало известно, за что жену Аршавина сняли с рейса

Компания "Аэрофлот" разъяснила, за что 6 января была снята с рейса Москва-Алматы жена футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми и сопровождающей их няней. Причина - в деструктивном поведении и неподчинении требованиям экипажа.

"Госпожа Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки", - отмечается в сообщении. Также Алиса Аршавина отказалась следовать инструкции бортпроводников, отстегнула ремень безопасности у себя и ребенка в тот момент, когда самолет уже был готов к взлету и начал движение. Экипаж воздушного судна неоднократно делал ей замечания и даже составил письменное предписание о необходимости соблюдения правил безопасности на борту, но пассажирка игнорировала все обращения к ней. "Пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", - утверждают сотрудники авиакомпании.

После многочисленных попыток вразумить даму, капитан воздушного судна принял решение о снятии Аршавиной с рейса. Перевозчик подчеркивает: с июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в "черные списки" деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке.