Тест-драйв всевидящего Subaru XV. Когда водителя подменила электроника

"Субаристы" предложили в России два двигателя - 1,6 мощностью 114 л.с. и максимальной скоростью 175 км/ч, а также вариант 2,0 со 150 лошадками, разгоняющий автомобиль до 192 км/ч. Выбор трансмиссии все тот же - механика для базовых модификаций и вариатор Lineatronic для более дорогих. В случае с первым нам, можно сказать, повезло - 1,6 литровую версию поставляют не во все страны. Правда, машина все равно стоит от 1 599 000 рублей в базовой, то есть пустой комплектации. Двухлитровая модификация начинается с 1 769 900 и останавливается на двух миллионах рублей.
Новый XV немного подрос, вытянувшись в длину на 4465 мм, в ширину - на 1800 мм. Колесная база увеличилась на 30 мм - до 2665 мм, благодаря чему стало просторнее в салоне. Однако в целом внешний вид изменился несильно. Появился новый цвет - Cool Gray Khaki, или серо-голубой. Именно он и был у нас на тесте. Что ж. Московская грязь машине в Khaki чуть менее страшна. Но мне лично гораздо больше импонирует сочный и живой оранжевый цвет - в нем XV просто неотразим.
Фары стали смотреть иначе - с более читаемым прищуром. Они теперь светодиодные - во всех комплектациях. Изменилась и форма задних фонарей. Решетка радиатора выглядит чуть агрессивнее, изгибы линий на бортах - динамичнее. Главное же, что привлекает внимание - огромные колесные арки, которые намекают на внедорожный потенциал машины. А вообще дизайн XV по-прежнему хорошо узнаваем, но и по-азиатски современен.
Японцы куда серьезней поработали над технической программой. XV построен на новой платформе Subaru Global Platform. Кузов стал на 70 процентов жестче, центр тяжести уменьшился на 5 мм - это позволило значительно снизить крены в поворотах. Учитывая тот факт, что клиренс у автомобиля ого-го какой внедорожный - аж 220 мм, автомобиль действительно ведет себя на поворотах прилично, не давая повода усомниться в устойчивости даже на мокрой дороге.
Совсем недавно XV получил высший рейтинг в краш-тесте Euro NCAP. Во всех видах испытаний - "Защита детей", "Защита взрослых" (водитель и пассажир), "Защита пешеходов" и "Технологии безопасности Assist" машина проявила себя наилучшим образом.
В вопросах безопасности Subaru всегда был в числе лидеров. Но в новом XV японцы пошли еще дальше. Один из главных козырей нового кроссовера - система помощи водителю EyeSight. Ее наглядный элемент - камера под лобовым стеклом, которая анализирует ситуацию на дороге. Она способна видеть на расстоянии до 110 м.
Работает это так. Разговорились вы с женой, а машина впереди начала резко тормозить перед светофором. XV подает вам звуковой сигнал, дублируя его мерцающими сообщениями на панели приборов (это если вы не с женой разговорились, а закопались в настройках). Если на водителя это не действует, автомобиль резко тормозит сам. Также система мониторит появление пешеходов и контролирует движение авто в рамках полосы - если вдруг вы решите перестроиться без включения поворотника, то EyeSight немедленно выразит вам громкое недовольство. А еще предупредит, если вы застряли на светофоре, в то время как впереди стоящий автомобиль уже умчался вдаль. Такая подстраховка не кажется навязчивой - включается она только тогда, когда водитель совершает опрометчивые и рискованные маневры, либо если вовсе перестал следить за дорогой. Правда, полустершуюся разметку XV читает не всегда.
Еще один полезный элемент этой системы - мониторинг препятствий при движении задним ходом. EyeSight умеет сигнализировать о том, что сзади находятся какие-то слабозаметные препятствия - например, столбик, газонный заборчик, тележка из супермаркета. И не только сигнализирует - сама тормозит автомобиль. Эта функция еще дублируется видеокамерой заднего вида - в хорошем разрешении и с динамической разметкой парковки. В какой-то момент начинаешь чувствовать себя даже слишком самоуверенно, сдавая назад. Жаль только, что EyeSight можно встретить лишь в дорогих комплектациях.
В новом XV появился режим X-Mode, которым ранее были осчастливлены лишь обладатели Subaru Forester. Система помощи при движении по бездорожью перенастраивает параметры работы двигателя, трансмиссии Lineartronic, систем полного привода и динамической стабилизации для того, чтобы автомобиль более уверенно чувствовал себя вне асфальта. Добавим сюда 220 мм дорожного просвета и постоянный полный привод. На околодачном размытом осенними дождями участке бездорожья машина проявила себя вполне достойно, ни разу не зацепив днищем и не засев в лужах, хоть полноценными болотами их и не назовешь.
Вообще ездовые характеристики XV порадовали. Во многом это заслуга непосредственного впрыска топлива, который пришел здесь на смену распределенному. А также усовершенствованному вариатору Lineatronic, в паре с которым движок работает динамично и без провисаний. Время разгона до сотни по документам составляет 10,6 секунды - в общем-то немало. Но сугубо по ощущениям - автомобиль очень резвый. Обгоны и старты со светофора даются легко и непринужденно. Если резко нажать на педаль газа, обороты взлетают сразу до 5-6 тысяч. А можно воспользоваться подрулевыми лепестками переключения передач - когда обогнать нужно срочно и быстро. В этом случае машина буквально срывается с цепи - даже не ожидаешь от нее такой прыти. При этом подвеска очень мягкая, она настолько удачно поглощает неровности, что в салоне дорожные ямы и бугры малоощутимы.
Средний расход топлива у меня за время тест-драйва составил 8,7 литра на 100 км, в городе - чуть больше 10 л. Наверняка эти показатели можно скинуть, если ездить в спокойном режиме.
Ну а еще XV стала более человечной машиной. Аскетизм внутреннего оформления, за который пеняли производителю, уступил место общепринятым стандартам комфорта и красоты. Но опять же - только в самых богатых версиях. Тут вам качественный мягкий пластик на передний панели, по которому пропущена стильная оранжевая прострочка (она же - на сидениях, рулевом колесе, ручке переключения передач и обивке дверей). И сиденье водителя с электроприводом регулировок в 8 направлениях (правда, пассажиру впереди придется по-прежнему довольствоваться стандартными рычагами). Сами кресла удобные и приятные - кожаные, с перфорацией на спинке и сиденье. На педали наложены легкосплавные серебристые накладки, а руль теперь с подогревом. Сзади появился подлокотник с подстаканниками (увы, нет отдельных USB-портов и обогрева).
В распоряжении водителя теперь аж три экрана - на щитке приборов, под лобовым стеклом - здесь он спрятан под нависающим козырьком и потому хорошо читается (сюда выводятся пользовательские настройки и навигационные данные), а также мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном (в простых модификациях установлена 6,5-дюймовая). Управлять этим многообразием, в общем-то, несложно - но лишь тогда, когда поймешь логику и привыкнешь. При этом информация отображается приятно для глаза. Есть возможность интеграции со смартфоном с помощью AndroidAuto или Apple CarPlay. А вот навигационная система от TomTom не понравилась - она явно устарела, поэтому удобнее пользоваться своим смартфоном.
Разочаровал и багажник - всего 310 л - слишком мало для кроссовера и семейного использования.
Что же в итоге? Subaru XV очевидно сделал шаг к тому, чтобы всерьез побороться за внимание российских автолюбителей. Выделяющийся дизайн, очень приличные динамические характеристики, полезные системы-ассистенты водителя, но скудное оснащение в начальных модификациях. Самое интересное - в топовых комплектациях. Однако ж ценник здесь заставляет призадуматься.