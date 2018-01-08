Тест-драйв всевидящего Subaru XV. Когда водителя подменила электроника

Осенью 2017 года в России стартовали продажи принципиально нового Subaru XV. Прежнее поколение японского внедорожника не слишком удачно выступило на российском рынке, оставшись машиной по большей части для фанатов марки Subaru. Каковы перспективы сегодняшнего кроссовера?

"Субаристы" предложили в России два двигателя - 1,6 мощностью 114 л.с. и максимальной скоростью 175 км/ч, а также вариант 2,0 со 150 лошадками, разгоняющий автомобиль до 192 км/ч. Выбор трансмиссии все тот же - механика для базовых модификаций и вариатор Lineatronic для более дорогих. В случае с первым нам, можно сказать, повезло - 1,6 литровую версию поставляют не во все страны. Правда, машина все равно стоит от 1 599 000 рублей в базовой, то есть пустой комплектации. Двухлитровая модификация начинается с 1 769 900 и останавливается на двух миллионах рублей.

Новый XV немного подрос, вытянувшись в длину на 4465 мм, в ширину - на 1800 мм. Колесная база увеличилась на 30 мм - до 2665 мм, благодаря чему стало просторнее в салоне. Однако в целом внешний вид изменился несильно. Появился новый цвет - Cool Gray Khaki, или серо-голубой. Именно он и был у нас на тесте. Что ж. Московская грязь машине в Khaki чуть менее страшна. Но мне лично гораздо больше импонирует сочный и живой оранжевый цвет - в нем XV просто неотразим.

Фары стали смотреть иначе - с более читаемым прищуром. Они теперь светодиодные - во всех комплектациях. Изменилась и форма задних фонарей. Решетка радиатора выглядит чуть агрессивнее, изгибы линий на бортах - динамичнее. Главное же, что привлекает внимание - огромные колесные арки, которые намекают на внедорожный потенциал машины. А вообще дизайн XV по-прежнему хорошо узнаваем, но и по-азиатски современен.

Японцы куда серьезней поработали над технической программой. XV построен на новой платформе Subaru Global Platform. Кузов стал на 70 процентов жестче, центр тяжести уменьшился на 5 мм - это позволило значительно снизить крены в поворотах. Учитывая тот факт, что клиренс у автомобиля ого-го какой внедорожный - аж 220 мм, автомобиль действительно ведет себя на поворотах прилично, не давая повода усомниться в устойчивости даже на мокрой дороге.

Совсем недавно XV получил высший рейтинг в краш-тесте Euro NCAP. Во всех видах испытаний - "Защита детей", "Защита взрослых" (водитель и пассажир), "Защита пешеходов" и "Технологии безопасности Assist" машина проявила себя наилучшим образом.

В вопросах безопасности Subaru всегда был в числе лидеров. Но в новом XV японцы пошли еще дальше. Один из главных козырей нового кроссовера - система помощи водителю EyeSight. Ее наглядный элемент - камера под лобовым стеклом, которая анализирует ситуацию на дороге. Она способна видеть на расстоянии до 110 м.

Работает это так. Разговорились вы с женой, а машина впереди начала резко тормозить перед светофором. XV подает вам звуковой сигнал, дублируя его мерцающими сообщениями на панели приборов (это если вы не с женой разговорились, а закопались в настройках). Если на водителя это не действует, автомобиль резко тормозит сам. Также система мониторит появление пешеходов и контролирует движение авто в рамках полосы - если вдруг вы решите перестроиться без включения поворотника, то EyeSight немедленно выразит вам громкое недовольство. А еще предупредит, если вы застряли на светофоре, в то время как впереди стоящий автомобиль уже умчался вдаль. Такая подстраховка не кажется навязчивой - включается она только тогда, когда водитель совершает опрометчивые и рискованные маневры, либо если вовсе перестал следить за дорогой. Правда, полустершуюся разметку XV читает не всегда.

Еще один полезный элемент этой системы - мониторинг препятствий при движении задним ходом. EyeSight умеет сигнализировать о том, что сзади находятся какие-то слабозаметные препятствия - например, столбик, газонный заборчик, тележка из супермаркета. И не только сигнализирует - сама тормозит автомобиль. Эта функция еще дублируется видеокамерой заднего вида - в хорошем разрешении и с динамической разметкой парковки. В какой-то момент начинаешь чувствовать себя даже слишком самоуверенно, сдавая назад. Жаль только, что EyeSight можно встретить лишь в дорогих комплектациях.

В новом XV появился режим X-Mode, которым ранее были осчастливлены лишь обладатели Subaru Forester. Система помощи при движении по бездорожью перенастраивает параметры работы двигателя, трансмиссии Lineartronic, систем полного привода и динамической стабилизации для того, чтобы автомобиль более уверенно чувствовал себя вне асфальта. Добавим сюда 220 мм дорожного просвета и постоянный полный привод. На околодачном размытом осенними дождями участке бездорожья машина проявила себя вполне достойно, ни разу не зацепив днищем и не засев в лужах, хоть полноценными болотами их и не назовешь.

Вообще ездовые характеристики XV порадовали. Во многом это заслуга непосредственного впрыска топлива, который пришел здесь на смену распределенному. А также усовершенствованному вариатору Lineatronic, в паре с которым движок работает динамично и без провисаний. Время разгона до сотни по документам составляет 10,6 секунды - в общем-то немало. Но сугубо по ощущениям - автомобиль очень резвый. Обгоны и старты со светофора даются легко и непринужденно. Если резко нажать на педаль газа, обороты взлетают сразу до 5-6 тысяч. А можно воспользоваться подрулевыми лепестками переключения передач - когда обогнать нужно срочно и быстро. В этом случае машина буквально срывается с цепи - даже не ожидаешь от нее такой прыти. При этом подвеска очень мягкая, она настолько удачно поглощает неровности, что в салоне дорожные ямы и бугры малоощутимы.

Средний расход топлива у меня за время тест-драйва составил 8,7 литра на 100 км, в городе - чуть больше 10 л. Наверняка эти показатели можно скинуть, если ездить в спокойном режиме.

Ну а еще XV стала более человечной машиной. Аскетизм внутреннего оформления, за который пеняли производителю, уступил место общепринятым стандартам комфорта и красоты. Но опять же - только в самых богатых версиях. Тут вам качественный мягкий пластик на передний панели, по которому пропущена стильная оранжевая прострочка (она же - на сидениях, рулевом колесе, ручке переключения передач и обивке дверей). И сиденье водителя с электроприводом регулировок в 8 направлениях (правда, пассажиру впереди придется по-прежнему довольствоваться стандартными рычагами). Сами кресла удобные и приятные - кожаные, с перфорацией на спинке и сиденье. На педали наложены легкосплавные серебристые накладки, а руль теперь с подогревом. Сзади появился подлокотник с подстаканниками (увы, нет отдельных USB-портов и обогрева).

В распоряжении водителя теперь аж три экрана - на щитке приборов, под лобовым стеклом - здесь он спрятан под нависающим козырьком и потому хорошо читается (сюда выводятся пользовательские настройки и навигационные данные), а также мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном (в простых модификациях установлена 6,5-дюймовая). Управлять этим многообразием, в общем-то, несложно - но лишь тогда, когда поймешь логику и привыкнешь. При этом информация отображается приятно для глаза. Есть возможность интеграции со смартфоном с помощью AndroidAuto или Apple CarPlay. А вот навигационная система от TomTom не понравилась - она явно устарела, поэтому удобнее пользоваться своим смартфоном.

Разочаровал и багажник - всего 310 л - слишком мало для кроссовера и семейного использования.

Что же в итоге? Subaru XV очевидно сделал шаг к тому, чтобы всерьез побороться за внимание российских автолюбителей. Выделяющийся дизайн, очень приличные динамические характеристики, полезные системы-ассистенты водителя, но скудное оснащение в начальных модификациях. Самое интересное - в топовых комплектациях. Однако ж ценник здесь заставляет призадуматься.