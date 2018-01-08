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В Сеть "слили" "голое" фото экс-подруги Ди Каприо, топ-модели Бундхен

Новость 08.01.2018, 17:58 | Текст: Олег Усков

Пока Ди Каприо подозревают в звездном охмурении очередной юной блондинки-модели, у его прежних подружек жизнь тоже бьет ключом.

Например, накануне Нового года Сеть сделала подарок поклонникам 37-летней Жизель Бундхен, бывшего "ангела" марки Victoria's Secret и одной из самых дорогих моделей планеты.

Фото: twitter.com/InStyle
Фото: церемония "Золотого глобуса" выглядела как веселые похороны

Но появившемся в интернете архивном снимке Жизель, роман которой с Лео продолжался с 2000 до 2005 года, предстала абсолютно обнаженной. А поскольку девушке откровенно есть, что показать, фото вполне себе разбудоражило общественность.

По некоторым данным, кадр был сделан в рамках фотосессии для бразильского издания журнала Vogue.

Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен родилась в 1980 году в Бразилии в семье эмигрантов из Германии, которые поселились здесь в XIX веке. Карьеру фотомодели начала в четырнадцать лет. Как актриса снялась в экшн-комедии "Нью-Йоркское такси" (2004) и ленте "Дьявол носит Prada" (2006) и в десятках разного рода телешоу в роли себя самой.

Через некоторое время после расставания с Ди Каприо начала встречаться с игроком в американский футбол Томом Брэди. В феврале 2009-го пара поженилась. У супругов двое детей - сын Бенджамин Рейн Брэди (родился в том же 2009-м) и дочь Вивиан Лейк Брэди (в 2012-м).

В заключение отметим, что "ню" для Бундхен, вплоть до "хардкорного", - в порядке вещей на всем протяжении карьеры.

Ранее мы составили праздничный список самых пугающих и скандальных фото звезд, опубликованных в 2017 году.

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