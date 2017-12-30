Фото: самые скандальные, тревожные и пугающие снимки звезд 2017 года

Практически каждую неделю интернет пестрит откровенными, странными или просто скандальными фотографиями разного рода знаменитостей. Причем какие-то они выставляют в социальных сетях сами, сознательно подогревая ажиотаж, а что-то "сливают" на потеху зрителю неугомонные хакеры.

И что примечательно, многочисленные примеры последнего звезд, похоже, ничему не учат - "селебрити" продолжают раз за разом наступать на одни и те же грабли, делать фривольные фото и хранить их на своих телефонах, например. Которые раз за разом успешно взламывают. Делая содержащуюся на них "обнаженку" достоянием возбужденной и охочей до "клубники" общественности.

Один из самых поучительных такого рода примеров - 35-летняя американская актриса-певица-продюсер, оскароносная Энн Хэтэуэй: летом в Сети оказались крайне откровенные, дальше - практически некуда, фото Энн и ее мужа, актера Адама Шульмана.

При этом снимки последнего дальше попали и на гей-ресурсы, где случилось обстоятельное обсуждение известного органа Шульмана.

В середине декабря в Сети оказалась обширная галерея интимных фото 44-летней американской актрисы и певицы Роуз Макгоуэн - вообще во всей, так сказать, красе. Что примечательно, Роуз - одна из первых, кто выступил против секс-террора голливудских режиссеров-продюсеров вообще и Харви Вайнштейна в частности. Обвинив его в изнасиловании и развернув на этой почве масштабную акцию.

Двадцатилетняя американская актриса и модель Хлоя Морец - одна из самых желанных персон для папарацци. При этом фотокорма для таблоидов она дает не особо жирно, максимум - снимки в купальнике. Несколько раз в Сеть просачивались фото повышенной скабрезности, но позже оказывалось, что это либо фейк, либо на снимках не она. И, похоже, в ноябре случился как раз "кроссовер" двух таких случаев: на сайте известной хакерской группировки, специализирующейся на "сливах" откровенных фото звезд, появились снимки с якобы убедительными доказательствами, что запечатленная на них обнаженная девушка - Морец. Что доказывали, например, легко узнаваемые тату актрисы. Но позже наблюдатели усомнились в подлинности фотографий, утверждая, что это не больше, чем очередной "фотошоп". Хотя и умелый.

"Игра престолов", главный сериал современности, известен не только своей кровавой брутальностью, но и повальной обнаженкой: свои прелести в шоу демонстрировали все главные героини, не говоря уж про второстепенных. Что, в общем-то, нормально, наверное, для сериала, где перверсии - практически в порядке вещей. Кроме того, в сериале то и дело появлялись действующие актрисы фильмов для взрослых и столь же действующие представительницы "древнейшей профессии". Тем не менее, несмотря на такую обильно унавоженную почву, ню-фото героинь ИП до сих пор способны "взрывать Сеть". Что и доказала 28-летняя британская актриса Натали Эммануэль. В первую очередь известная по роли Миссандеи, изначально - рабыни-переводчицы, в дальнейшем - одной из приближенных Матери Драконов в "Игре престолов", а так же по последним "Форсажам".

Несомненно, одной из самых обсуждаемых "фотоисторий" года стал громкий розыгрыш т.н. "трупной Джоли". 19-летняя иранка Сахар Табар - якобы настолько яростная фанатка Анджелины Джоли, что сделала ради максимального сходства с кумиром множество пластических операций и морит себя голодом. Но как только байка отгремела по мировым СМИ, Сахар весело рассмеялась, заявив, что люди поразительно легковерны и, похоже, никогда, в большинстве, не слышали про компьютерное редактирование фото. Ведь именно благодаря ему - да еще макияжу - Табар удалось перевоплотиться в "труп невесты".

Sahar Tabar, 19, from Tehran, Iran

aka Corpse Jolie pic.twitter.com/tTQjHVzDPA — Сайленс Фэктори (@olegmanson) 5 декабря 2017 г.

Но если Сахар Табар - шутница и мастер провокаций, то в случае с бывшим секс-символом, звездой "Американских пирогов" Тарой Рейд "все натурально": 42-летняя актриса действительно довела себя до пугающего состояния, на протяжении года искренне и неоднократно шокируя поклонников внешним видом. Что откровенные, фривольные наряды лишь подчеркивали.

Tara Reid looks like she's been following Boris and oscar G around since 2010 pic.twitter.com/fZVPl5lk9H — COVE (@Kyle_Cove) 20 июля 2017 г.

Примерно такая же беда с 31-летней Амандой Байнс, экс-звездой молодежных комедий "Лак для волос" и "Отличница легкого поведения". С той разницей, что Аманда располнела до полнейшей неузнаваемости и, похоже, вообще перестала следить за собой. Как и 45-летняя некогда одна из первых красавиц "Беверли-Хиллз, 90210" Дженни Гарт, сыгравшая в культовой тинейджерской "мыльной опере" Келли.

Ну и, наконец, Мила Кунис. Некогда обладавшая уютными формами, как этнически и положено представительнице одной из бывших союзных республик СССР, актриса решила, не иначе, повторить "подвиг" многострадальной Анджелины Джоли. А именно - начала катастрофически терять вес. А с ним и, соответственно, хваленые формы. Изрядно напугав поклонников.

В ноябре 2016 года Кунис во второй раз стала мамой, подарив мужу, актеру Эштону Кутчеру, сына Диму. За время беременности актриса набрала без малого двадцать кило. Но после вернулась в "дородовую форму" - и сверх того. "Глядя на новые снимки актрисы, со всей уверенностью можно предположить, что нынешний вес миниатюрной Милы не превышает сорока килограммов", - разнервничалась периодика.