В Сирии российские военные уничтожили десять и захватили три БПЛА

Российские ПВО успешно отбили атаку ударных беспилотных летательных аппаратов на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, расположенном в Тартусе.

Минобороны России сообщило, что нападение состоялось в ночь на 6 января. По информации военного ведомства, атака была массированной - с наступлением темноты средства противовоздушной обороны на значительном удалении выявили 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, которые стремительно неслись к военным объектам. Десять ударных дронов приближались к авиабазе Хмеймим, три - к Тартусу.

Разумеется, в дело сразу же включились подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и зенитно-ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С". Электронщики сумели взять под свой контроль, то есть, перехватить управление шестью аппаратами. Ключом к такому перехвату послужило точное установление места и времени запуска дронов - примерно в 50-ти километрах от намеченной цели. Три из них удалось благополучно посадить неподалеку от базы, три - ударились о землю и взорвались.

Расчеты "панцырей" расстреляли в воздухе еще семь беспилотников. В общем, обратно террористы своих дронов не дождались. При этом никакого ущерба БПЛА нанести не успели. Хотя - могли.

По предварительным данным военных экспертов, которые уже приступили к изучению этих летательных аппаратов, боевая "начинка" беспилотников - самодельная, а вот сами дроны - весьма технологичны. Причем, эта технология явно передана террористам только одной из западных стран. Название этой страны в минобороны не уточнили - проявили вежливость. Использовалась современная система наведения по GPS, позволяющая осуществлять атаки с расстояния около 100 километров.

"Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства", - сообщили в минобороны.