В Совфеде заявили о возможности выхода России из ВТО

Россия может выйти из ВТО в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. Об этом, как передает РИА Новости, заявил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью", - сказал сенатор.

Он отметил, что европейцы первыми стали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против России.

Ранее российская делегация уведомила главу органа по урегулированию споров ВТО о несогласии с претензиями Евросоюза по делу о свинине. Напомним, Евросоюз настаивает на том, что Россия не исполняет рекомендации и решение панели арбитров ВТО, и намерен взыскать с России 1,39 миллиарда евро (столько стоили 700 тысяч тонн свинины, поставленные из ЕС в РФ в 2013 году), ежегодно увеличивая эту сумму на 15 процентов в случае, если Россия так и не выполнит свои обязательства.