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Рубрика: Экономика

В Совфеде заявили о возможности выхода России из ВТО

Россия может выйти из ВТО в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. Об этом, как передает РИА Новости, заявил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Фото: AP Photo/M. Spencer Green
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"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью", - сказал сенатор.

Он отметил, что европейцы первыми стали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против России.

Ранее российская делегация уведомила главу органа по урегулированию споров ВТО о несогласии с претензиями Евросоюза по делу о свинине. Напомним, Евросоюз настаивает на том, что Россия не исполняет рекомендации и решение панели арбитров ВТО, и намерен взыскать с России 1,39 миллиарда евро (столько стоили 700 тысяч тонн свинины, поставленные из ЕС в РФ в 2013 году), ежегодно увеличивая эту сумму на 15 процентов в случае, если Россия так и не выполнит свои обязательства.

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