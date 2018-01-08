Видео: Горящий у побережья Китая танкер может взорваться

Существуют вероятность взрыва и затопления иранского нефтяного танкера, который загорелся после столкновения с гонконгским сухогрузом у побережья Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные шанхайского управления по безопасности на море.

"Корпус танкера SANCHI и утекшее топливо возле корабля полностью охвачены пламенем. Степень опасности пожара крайне высокая. По оценкам специалистов, существует вероятность взрыва и затопления танкера", - подчеркнули в ведомстве.

В связи с возникшей опасностью государственное управление по безопасности на море Китая запретило движение кораблей в радиусе 10 морских миль от места происшествия и опубликовало соответствующее предупреждение.

Напомним, 6 января танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая. Судьба 32 членов экипажа танкера неизвестна, связь с ними прервалась в результате столкновения. Команда сухогруза была спасена. Китай направил на место происшествия четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. К поискам пропавших моряков присоединились Южная Корея и США.

Трагедия произошла в 150 морских милях от побережья Шанхая. По оценкам экспертов, потенциально это может затруднить доступ к одному из самых больших и загруженных портов в мире.

Зарегистрированный в Панаме танкер перевозил в Южную Корею 136 тысяч тонн нефтяного конденсата стоимостью шестьдесят миллионов долларов по ценам мирового рынка. Это первое происшествие с иранским судном после отмены международных санкций в январе 2016 года.