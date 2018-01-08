Владимир Путин потратил на агитацию 9 млн рублей

ЦИК опубликовал сведения о средствах избирательных фондов 13 кандидатов в президенты, уже открывших свои избирательные счета. Как сообщает комиссия, самовыдвиженец Владимир Путин по состоянию на 5 января потратил на агитацию 9 млн рублей.

Это около 2% избирательного фонда кандидата, уточнили в Центризбиркоме. Деньги пошли на изготовление и распространение агитматериалов. В целом же в избирательный фонд Владимира Путина поступили более 400 миллионов рублей, что является предельной суммой для расходов из данного фонда.

Из обнародованного документа следует, что средства на счет внесли ряд региональных фондов и "Единая Россия", которая выделила 28 млн рублей. Кроме того, были пожертвования от граждан, что тоже допускается законом.

На втором месте по объему средств оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который собрал 200 млн рублей в фонде. Результат лидера Партии роста Бориса Титова на 5 января - 20,7 млн рублей, Ксении Собчак, - 19,44 млн.

Напомним, что на эти средства кандидаты также могут вести сбор подписей в свою поддержку. Пока нельзя расходовать избирательные деньги на агитацию в СМИ: она начнется за месяц до выборов.

Ранее Центризбирком РФ сообщил о завершении приема документов от самовыдвиженцев для участия в выборах президента РФ. 46 граждан уведомили комиссию о решении воспользоваться механизмом самовыдвижения. Однако подали документы на рассмотрение только 15 таких кандидатов.