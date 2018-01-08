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08.01.2018 15:13
Рубрика: Страхование

Водители стали чаще оформлять мелкие аварии без вызова ГИБДД

Текст: Владимир Баршев
Практически каждая третья авария сегодня оформляется без вызова сотрудников полиции, сообщает Госавтоинспекция МВД России.

Доля водителей, оформлявших ДТП в упрощенном порядке, не привлекая к этому инспекторов ГИБДД, то есть с применением Европротокола, в целом по России с начала 2018 года составила более 33 процентов. Годом ранее она была на уровне 29,5 процентов.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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По данным страховщиков, в прошлом году Европротоколом воспользовались более 480 тысяч автовладельцев. Количество водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении ДТП по Европротоколу, в России выросло на 13 процентов по сравнению с 2016 годом.

Напомним, что оформить аварию без вызова ГИБДД по Европротоколу можно в том случае, если в аварии получили повреждения только два автомобиля, у владельцев которых есть ОСАГО. При этом не пострадали люди и имущество третьих лиц. Оба участника должны быть согласны в обстоятельствах ДТП. И надо иметь ввиду, что максимальная выплата по Европротоколу пока составляет 50 тысяч рублей.

Конечно, ожидание приезда экипажа для оформления мелкой аварии в течение нескольких часов - малоприятное удовольствие. Если есть возможность обойтись без этого, то почему бы ей не воспользоваться? Но страшно: вдруг что-нибудь не то сделаешь, и останешься с разбитой машиной и без денег.
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Как сообщают в Госавтоинспекции, практически во всех российских регионах сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по популяризации среди водителей возможности самостоятельного оформления ДТП. В частности, проводятся общественные приемные, в ходе работы которых сотрудники ГИБДД дают подробную инструкцию, как правильно оформить аварию самостоятельно. В фойе регистрационно-экзаменационных подразделений размещены наглядные информационные материалы, на которых также подробно описывается действия водителей в случае ДТП.

В регионах сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят занятия с курсантами автошкол по разъяснению преимуществ оформления аварий без участия сотрудников полиции, а также совместно с общественными организациями и представителями страхового сообщества проходят семинары для автомобилистов по самостоятельному оформлению ДТП.

Госавтоинспекцией Новгородской области совместно с представителями страхового сообщества на базе автошкол проводятся практические занятия по обучению кандидатов в водители правилам оформления ДТП без участия сотрудников полиции. Будущие водители узнают, как заполняется бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами обязательного страхования. На практической части занятия - на площадке с инсценированной автоаварией им наглядно показывают все этапы данной процедуры. А затем они самостоятельно заполняют бланк Европротокола.

Фото: Depositphotos.com
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Госавтоинспекция напоминает, что на официальном сайте www.gibdd.ru создан специальный информационно-справочный ресурс, который содержит в себе алгоритм действий водителей, ставших участниками ДТП. Для использования информационного ресурса необходимо перейти с главной страницы в раздел "Правила оформления ДТП". Последовательно отвечая на поставленные вопросы, следует руководствоваться тем алгоритмом действий, который соответствует сложившейся дорожной ситуации.

Но не всегда и не везде у нас есть интернет. Поэтому на этом же сайте можно скачать алгоритм действий при ДТП в виде блок-схемы. Ее можно распечатать, положить в бардачок, на всякий случай.

#ПДД