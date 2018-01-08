Водителям запретили выбрасывать окурки из окон автомобилей

Правительство обязало владельцев земельных участков в населенных пунктах, дачных и садоводческих товариществах заниматься регулярной уборкой территории и покосом травы. Автомобилистам новые правила запрещают выбрасывать на дорогах горящие окурки.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил изменения в Правила противопожарного режима. Документ дополнен положением, которое обязывает владельцев земельных участков в населенных пунктах и садовых товариществах "производить регулярную уборку мусора и покос травы". Аналогичные требования выставлены землям сельхозназначения - их надо вычищать от сорняков и своевременно проводить сенокос.

В чистоте и порядке предстоит содержать полосы отвода и охранные зоны железных дорог, даже тех, что переведены на консервацию. "В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта", - гласят поправки в документ. Запрещается в этих зонах выжигать сухую траву, разводить костры.

Также правительство исключило возможность сеять на этих полосах земли колосовые культуры, а копны скошенной в них травы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов.

Отдельный список противопожарных мер составлен на период заготовки кормов и уборки зерновых. Установлены требования к сельхозтехнике вплоть до запрета агрегатов, способных привести к возгоранию полей.