В Министерстве обороны РФ не оставили без внимания заявление представителя военного ведомства США о том, что использованные 6 января в ходе массированной атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии технологии "легко доступны на открытом рынке".

Российские военные подчеркнули, что намеренно ничего не говорили о возможной причастности к этой атаке какой-либо конкретной страны. Вместе с тем, отметили в Минобороны России, только для того, чтобы запрограммировать в системе GPS контроллеры управления беспилотными аппаратами самолетного типа и сброса боеприпасов, необходимо иметь приличную инженерную школу, пройти которую можно только в одной из развитых стран. Кроме того далеко не каждому под силу получить точные координаты на основе данных космической разведки, добавили в военном ведомстве.

В сообщении Министерства обороны РФ подчеркивается, что до недавнего времени террористы были не способны на такое. "Заявление представителя Пентагона о том, что такие технологии легко доступны, вызывают не только нашу озабоченность, но и законный интерес - о каких именно технологиях идет речь, где находится данный "рынок", и какая спецслужба там торгует данными космической разведки", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Более того, российские военные отмечают, что теперь по-новому взглянут на странное совпадение - в период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тысяч метров именно между Тартусом и Хмеймимом барражировал разведывательный самолет ВМС США "Посейдон".

Напомним, 6 января российским военным удалось отбить в Сирии массированную атаку вражеских беспилотников на наши базы. 13 дронов одновременно попытались оказаться в защищенном воздушном пространстве, но полет их оказался недолог. Большинство беспилотников были сбиты, управление оставшимися было перехвачено российскими специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и дроны были посажены неподалеку от авиабазы Хмеймим.

Ранее сотрудник пресс-службы Пентагона, майор корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, комментируя попытку нападения боевиков на российские военные базы в Сирии, сказал, что американское военное ведомство не располагает детальными данными об обстоятельствах этой атаки. Тем не менее, опираясь на собственный опыт, военное ведомство США считает, что орудующие на Ближнем Востоке экстремисты используют при совершении подобных вылазок беспилотные летательные аппараты (БПЛА), доступные в открытой продаже, заявил он ТАСС.