Новости

Путин обсудил с Пучковым и Силуановым госпрограмму вооружения 20:00
Руководство Showtime готово приступить к четвертому сезону "Твин Пикс" 19:55
Суд отпустил под домашний арест гендиректора СУ-155 19:52
Тереза Мэй уволила скандального политика 19:38
В Твери умерла мать Михаила Круга 19:31
На Ставрополье перевернулся пассажирский автобус 19:23
Медведев освободил от должности замминистра образования и науки РФ 19:22
АТОР: Россияне застряли на швейцарском курорте из-за снегопада 19:16
КНДР: Северокорейское оружие не нацелено на Китай и Россию 19:07
Захарова обвинила Латвию в глумлении над итогами Второй мировой войны 18:30
В США тестируют использование роя малых дронов для боевых действий 18:19
Москвичей удивило отсутствие пробок 18:12
СМИ: Латвия намерена построить военную базу в граничащем с РФ регионе 18:06
Медведчук: Попытка Украины заменить российский рынок ЗСТ с ЕС провалилась 18:02
Российская армия получит вертолеты с новыми двигателями 18:02
В Гомеле к 2020 году реализуют пять крупных инвестпроектов 18:00
Начался отбор наблюдателей на выборы президента России 17:58
Россия через суд отстояла право на водку "Столичная" 17:51
Пушков о смене польских министров: может снизить накал паранойи 17:49
На Украине за 2017 год подорожали кулинарные символы: борщ и сало 17:43
В Орле создали рабочую группу по сотрудничеству с Беларусью 17:41
Названа причина смерти обладателя Кубка СССР по футболу Матюнина 17:38
В Израиле нашли доисторическую стоянку людей с кремниевым оружием 17:38
В Мурманской области зафиксировали подземный толчок 17:19
Назарбаев озвучит 10 главных задач для Казахстана 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступили в силу во время новогодних каникул
Какие законы вступили в силу во время новогодних каникул
На какие книжные новинки стоит обратить внимание в 2018 году
На какие книжные новинки стоит обратить внимание в 2018 году
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
09.01.2018 17:31
Рубрика: Власть

Минобороны ответило на заявление Пентагона о дронах в Сирии

Текст: Иван Петров
В Министерстве обороны РФ не оставили без внимания заявление представителя военного ведомства США о том, что использованные 6 января в ходе массированной атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии технологии "легко доступны на открытом рынке".
Минобороны раскрыло детали атаки дронов на военные объекты в Сирии

Российские военные подчеркнули, что намеренно ничего не говорили о возможной причастности к этой атаке какой-либо конкретной страны. Вместе с тем, отметили в Минобороны России, только для того, чтобы запрограммировать в системе GPS контроллеры управления беспилотными аппаратами самолетного типа и сброса боеприпасов, необходимо иметь приличную инженерную школу, пройти которую можно только в одной из развитых стран. Кроме того далеко не каждому под силу получить точные координаты на основе данных космической разведки, добавили в военном ведомстве.

В сообщении Министерства обороны РФ подчеркивается, что до недавнего времени террористы были не способны на такое. "Заявление представителя Пентагона о том, что такие технологии легко доступны, вызывают не только нашу озабоченность, но и законный интерес - о каких именно технологиях идет речь, где находится данный "рынок", и какая спецслужба там торгует данными космической разведки", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Более того, российские военные отмечают, что теперь по-новому взглянут на странное совпадение - в период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тысяч метров именно между Тартусом и Хмеймимом барражировал разведывательный самолет ВМС США "Посейдон".

Фото: Минобороны РФ
Минобороны РФ показало сбитые в Сирии дроны

Напомним, 6 января российским военным удалось отбить в Сирии массированную атаку вражеских беспилотников на наши базы. 13 дронов одновременно попытались оказаться в защищенном воздушном пространстве, но полет их оказался недолог. Большинство беспилотников были сбиты, управление оставшимися было перехвачено российскими специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и дроны были посажены неподалеку от авиабазы Хмеймим.

Ранее сотрудник пресс-службы Пентагона, майор корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, комментируя попытку нападения боевиков на российские военные базы в Сирии, сказал, что американское военное ведомство не располагает детальными данными об обстоятельствах этой атаки. Тем не менее, опираясь на собственный опыт, военное ведомство США считает, что орудующие на Ближнем Востоке экстремисты используют при совершении подобных вылазок беспилотные летательные аппараты (БПЛА), доступные в открытой продаже, заявил он ТАСС.

Главное сегодня

Захарова обвинила Латвию в глумлении над итогами Второй мировой войны
Владимир Путин упразднил жилье экономкласса
Кремль: Оставшиеся в Сирии силы способны отразить атаки террористов
Премьер Польши сменил значительную часть правительства страны
Обновление Windows "убило" компьютеры