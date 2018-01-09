Путин обсудил с Пучковым и Силуановым госпрограмму вооружения

Президент России Владимир Путин провел совещание с министром финансов Антоном Силуановым и главой МЧС Владимиром Пучковым.

Участники обсудили вопросы госпрограммы вооружений в части, касающейся МЧС. "Были согласованы параметры программы по линии ведомства", - сообщил информагентствам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава МЧС доложил об итогах деятельности министерства за прошлый год.

Напомним, что в конце декабря Владимир Путин провел серию совещаний по согласованию параметров госпрограммы вооружений. Кроме Силуанова, в них участвовали директор ФСБ Александр Бортников, главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

