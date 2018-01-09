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09.01.2018 12:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вышла дама пострелять

Москвичка повредила из пневматического пистолета четыре машины
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7465 (2)
Сразу четыре автомобиля стали жертвами обстрела из пневматического пистолета. "Пострелушки" устроила дама 1970-го года рождения. Видимо, сказалось "напряжение" новогодних каникул.

В полиции рассказали, что в дежурную часть сообщили о "неадекватной девушке", которая сидит в автомобиле SsangYong на улице Литвина-Седого и стреляет по прохожим и проезжающим машинам из пневматического пистолета. О пострадавших от стрельбы граждан сообщений нет, а вот четверо владельцев автомобилей уже подали заявления. Сейчас полиция проводит проверку, "снайпершу" задержали, пистолет, разумеется, изъяли.

Напомним, в России по мощности существуют три категории пневматического оружия. Первую составляют образцы с дульной энергией не более 3 Дж, как правило это модели для командной игры в пейнтбол, попадания из которых в человека не опасны.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Вторая группа - образцы с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж. Они-то и составляют основную массу моделей, которые можно покупать без лицензий, достаточно предъявить паспорт.

Третья категория имеет дульную энергию от 7,5 до 25 Дж и приобретать такое оружие можно лишь, получив разрешение в подразделении лицензионно-разрешительной работы.

Кстати, уже несколько раз депутаты высказывали предложение лицензировать пневматику второй группы. Известно много случаев, когда с помощью "предметов, очень похожих на пистолет", совершались уличные ограбления и даже вооруженные налеты на коттеджи, магазины и банки. Действительно, только очень опытный глаз сможет отличить пневматический "Иж" калибра 4,5 мм от боевого "ПМ" калибра 9 мм. Да и до того ли перепуганным продавцам в момент нападения, чтобы оценивать диаметр направленного на тебя дула. Впрочем, выстрел из такого "нелетального" пистолета при трагическом стечении обстоятельств вполне может закончиться гибелью человека, если стальной шарик попадет, скажем, в висок.

А есть еще точные копии самых разных винтовок, пистолетов, автоматов. И все - пневматические с разрешенной дульной энергией. 

Сторонники лицензирования пневматики опасаются еще и переделок этого оружия в боевое. Ведь криминальным умельцам для этого не очень-то много и надо, всего лишь заменить некоторые детали, включая ствол. Правда, такой пистолет или автомат боевыми патронами сможет выстрелить не более двух-трех раз. После чего развалится. Но киллеру - хватит. Стоит такая поделка гораздо дешевле настоящего оружия и выбросить после "дела" не жалко.

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Скептики же считают, что лицензирование пневматики толку не даст. Во-первых, как быть с уже проданным оружием? Ведь закон обратной силы не имеет. Получится какая-то каша: у одних - лицензированное оружие, у других - нет, но тоже  - законно приобретенное (человек может предъявить чек из магазина). Как тут быть полицейскому, решившему проверить владельца пистолета? Вот так и появляются коррупционные возможности.

А если все прежде приобретенное оружие изъять? Или заставить всех владельцев стать на учет? Но как их вычислишь? Эксперты уверены, что результат будет прямо противоположным ожидаемому - люди либо попрячут свои "игрушки", либо продадут все тем же подпольным мастерам.

Во-вторых, в Главном управлении госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии вряд ли с энтузиазмом отнесутся к этой инициативе - там и без того работы хватает. Как известно, президент приказал усилить контроль над оборотом гражданского и служебного оружия. А это - миллионы охотничьих, спортивных, травматических и коллекционных огнестрельных единиц, со многими из которых еще предстоит разбираться. Некоторые из них утеряны или украдены, у многих просрочен срок разрешения на владение, другие хранятся в ненадлежащих условиях. До "воздушек" ли тут?

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