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09.01.2018 17:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На зараженную птицефабрику под Костромой вошли войска химзащиты

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Костромские власти привлекли военных к ликвидации последствий вспышки птичьего гриппа на территории Никольской птицефабрики; вакцинация в пятикилометровой зоне вокруг предприятия завершена, сообщает администрация региона.

В Костромской области продолжаются ветеринарно-санитарные мероприятия на птицефабрике "Костромская", расположенной в поселке Никольское, где 19 декабря была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

Россиян предупредили о вспышках птичьего гриппа в Европе

- В данный момент на птицефабрике "Костромская" практически все цеха освобождены от биоотходов. Проводятся необходимые профилактические мероприятия. Ежедневно областная лаборатория проводит дополнительный мониторинг несгораемого остатка, который образуется при утилизации поголовья, на наличие вируса, - сообщили в администрации региона.

Областные власти заявили о том, что обратились в Министерство обороны за помощью в подключении сил и средств ведомства к работам по ликвидации и профилактике заболевания.

- Военные уже очень помогли нам до нового года, и сегодня 30 человек личного состава вновь прибудут на территорию птицефабрики. Дополнительно будут привлечены машины костромской химакадемии для финишной зачистки территории, - цитирует администрация слова заместителя губернатора Алексея Смирнова.

Как отметила начальник областного управления ветеринарии Антонина Шигорева, на сегодняшний день вся пятикилометровая зона в окрестностях проблемной фабрики вакцинирована. Во время зимних каникул специалисты проводили подворовые обходы во всей угрожаемой зоне. За все время было зафиксировано четыре случая отказа от прививок. С "отказниками" провели разъяснительную работу, после чего все поголовье птиц удалось вакцинировать.

Как ранее сообщалось, из-за вспышки опасной болезни на птицефабрике был введен карантин, для предупреждения распространения вируса пришлось уничтожить около 600 тысяч кур.

В Костромской области выявлена вспышка птичьего гриппа

Хотя анализы показали, что выявленный на фабрике вид птичьего гриппа не опасен для человека, 5 января власти Беларуси ввели запрет на поставки в республику курятины и яиц из Костромы. Ряд СМИ сообщили, что ограничения на поставки кур из России в связи с ситуацией в Костромской области решили ввести и в ОАЭ, однако в Россельхознадзоре уточнили, что официальных уведомлений о введении эмбарго на поставки кур Российская Федерация от властей этой страны не получала.

В департаменте АПК уточнили, что собственник птицефабрики планирует восстанавливать поголовье. Первые контракты на закупку молодняка уже заключены. Поставки планируются в марте. На производственные мощности птицефабрика сможет выйти через год.

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