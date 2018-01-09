В Твери умерла мать Михаила Круга

В Твери скончалась мать "короля русского шансона" Михаила Круга.

Как сообщил в соцсети Фонд творческого наследия Круга, Зоя Петровна Воробьева скончалась в девять часов утра 9 января на 82-м году жизни.

В фонде рассказали, что 7 января вечером женщину госпитализировали на скорой с инфарктом, но, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Прощание с матерью Михаила Круга пройдет 12 января в морге больницы скорой помощи (ранее 4-я городская больница) в 10:30. Похороны и отпевание состоятся на кладбище Дмитрово Черкассы в Твери.

Напомним, популярный автор и исполнитель песен в жанре русский шансон Михаил Круг - уроженец Твери (тогда город назывался Калинин). В Твери он и погиб от огнестрельных ранений, когда в ночь на 1 июля 2002 года в его дом в микрорайоне Мамулино ворвались вооруженные преступники. Похоронен автор "Владимирского централа" тоже на кладбище в Дмитрово-Черкассах.

В центре Твери Михаилу Кругу установлен памятник.