На Камчатку циклон принесет сильный снег и ветер

Со стороны Тихого океана к Камчатскому полуострову подходит циклон, который принесет осадки и усиление ветра. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Погода начнет меняться уже к вечеру. Ночью 10 января циклон окажет влияние на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также на Елизовский и Усть-Большерецкий районы. Ожидаются осадки в виде снега различной интенсивности. Скорость ветра в зависимости от района составит от пяти до 30 метров в секунду. Возможна метель.

В местном гидрометцентре отмечают, что циклон пройдет южнее Камчатки и заденет полуостров своей северной частью.

Спасатели рекомендуют жителям края воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Туристам советуют не выходить на маршруты, особенно вблизи вулканов, поскольку в период действия циклона в горах увеличивается вероятность схода лавин.

Ориентировочно непогода на полуострове продержится до 11 января.