Следователи начали проверку смерти ребенка в ижевской больнице

В Ижевске следователи начали проверку после смерти двухлетнего мальчика в детской поликлинике. Предварительно причиной трагедии стала пневмония, сообщили в СУ СК по Удмуртии.

По данным проверки, 30 декабря у мальчика поднялась температура, появился кашель. С этого дня и по 7 января его родители не раз обращались за медицинской помощью в поликлинику № 5, инфекционную больницу и больницу № 6. 7 января они вновь пришли на прием, но состояние малыша резко ухудшилось. Реанимационные мероприятия не спасли жизнь ребенка.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, изъята медицинская карта ребенка, допрошены родственники, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Во время проверки будут проанализированы данные о качестве оказанной ребенку медпомощи.

Напомним, ранее замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева сообщила "РГ", что у ребенка была вирусная инфекция, а состояние его не было тяжелым.