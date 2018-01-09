Под Омском отчим погиб при спасении детей из огня

Следственный комитет начал проверку по факту пожара в селе Валуевка Омской области, в котором погибла супружеская пара. За несколько минут до смерти мужчине удалось спасти из огня трех несовершеннолетних детей.

Пожар в частном доме в селе Валуевка Тюкалинского района произошел вчера около пяти часов утра. Первыми возгорание заметили соседи, которые вызвали пожарных и поспешили на помощь. Однако к дому уже нельзя было подойти - он горел открытым огнем.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печи. Накануне семья с тремя детьми вернулась из гостей, взрослые подбросили в печку побольше угля и легли спать. Под утро один из детей проснулся от запаха дыма. 15-летний подросток успел разбудить отчима, вместе они разбили окно. 34-летний мужчина помог подростку выбраться наружу и выбросил в окно двух десятилетних близнецов. После этого он бросился на помощь к супруге, но надышался угарным газом и не смог ее спасти. Их тела пожарные обнаружили при разборе завалов.

- Дети находятся в районной больнице, их жизни ничего не угрожает, - рассказал "РГ" следователь Тюкалинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Омской области Николай Климов.

Сейчас следователи выясняют подробности произошедшего.