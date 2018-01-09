В Омске в массовом ДТП на мосту пострадали три человека

Омская полиция выясняет причины двойного ДТП на мосту имени 60-летия ВЛКСМ - там столкнулись шесть автомобилей.

Сообщение о массовой аварии поступило в дежурную часть сегодня около девяти часов утра.

- По предварительным данным, на улице Лукашевича произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2112, Mazda-3, Toyota Fielder, Nissan Teana, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Спустя некоторое время в этом же месте столкнулись еще две машины.

Водитель и пассажир ВАЗа, а также водитель Toyota госпитализированы.

Сейчас госавтоинспекторы выясняют причины случившегося. Ранее омских автовладельцев предупреждали об ухудшении дорожных условий в связи с выпадением снега.