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09.01.2018 12:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ингушетия решила передать Сирии опыт адаптации боевиков

Текст: Николай Грищенко
Власти Ингушетии решили передать руководству Сирии опыт работы комиссий по адаптации бывших боевиков и их пособников. Республика готова направить в Дамаск своих специалистов для организации работы на месте и принять на Северном Кавказе участников адаптационного процесса из арабской республики.

Об этом заявил РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Я думаю, нас будут привлекать к этому процессу. И у нас, и у других республик Северного Кавказа есть колоссальный опыт, и, конечно, мы готовы им поделиться", - считает глава региона.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Руководитель республики также сообщил, что обсуждал данный вопрос в Москве во время встречи с послом Сирии. Кроме того, Евкуров заявил, что члены адаптационных комиссий и Совета безопасности Ингушетии готовы работать не только дистанционно, но и непосредственно в Дамаске, Алеппо, Пальмире и так далее.

"А специалистов из Сирии, наоборот, пригласить в наши северокавказские республики, чтобы они посмотрели воочию, что было, и что стало, что нужно работать, а не опускать руки", - сказал Юнус-Бек Евкуров.

Напомним, ранее глава Ингушетии заявил, что 26 декабря прошлого года в республике ликвидирована последняя так называемая "спящая" ячейка боевиков. В результате нападения на пост ДПС у поселения Яндаре были убиты два боевика. Позже спецназ задержал еще пятерых их пособников. Глава республики также неоднократно заявлял, что эффективная работа адаптационных комиссий положительно влияет на обстановку в регионе. Особенно велико значение родителей, которые своим авторитетом могут помочь членам незаконных вооруженных формирований вернуться к мирной жизни.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГИЛ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.

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