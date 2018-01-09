Тереза Мэй уволила скандального политика

Парламентский заместитель министра международной торговли Марк Гарнье во вторник был уволен премьер-министром Великобритании Терезой Мэй со своего поста в рамках осуществляемых ею правительственных перестановок. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Газета отмечает, что несколько недель назад секретариат кабинета министров по результатам расследования заключил, что политик не нарушал министерского устава при обращении со своими подчиненными. Это расследование началось после того, как Гарнье обвинили в "использовании уничижительного языка по отношению к своему секретарю" и в том, что он отпускал в ее адрес откровенные комплименты в присутствии других людей.

Тем не менее, как отмечает издание, кадровое решение Мэй не было связано с этим инцидентом, а было принято исключительно в рамках проводимых ею перестановок в правительстве Соединенного Королевства. В свою очередь, сам Гарнье на своей странице в Twitter написал: "Очень сожалею, что потерял свою должность, однако продолжу оказывать поддержку правительству Терезы Мэй в качестве депутата парламента".

Напомним, что в понедельник Мэй начала проводить перестановки в правительстве меньшинства консерваторов, решив сохранить в нем всех ключевых министров на своих постах.



