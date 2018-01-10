Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне спровоцировал в Эгейском море столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал". Такое заявление сделал вчера экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Несоблюдение морских правил и опасное маневрирование стало причиной инцидента, который произошел еще 30 декабря. Это вчера подтвердил и представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев. Он сообщил, что сухогруз "Орка-2" в нарушение Международных правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и обгоняя российский военный корабль по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение.

- Перед совершением обгона помимо прочего надо установить УКВ-связь на 16-м канале и четко рассказать о планируемом маневре на английском языке, - сказал Валуев.