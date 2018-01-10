Чем запомнился народный артист СССР Александр Ведерников

Александр Ведерников пел те же партии, что и его знаменитые предшественники и коллеги - практически весь основной басовый репертуар, сначала на сцене Кировского (ныне Мариинского), а затем 42 года (с 1958-го по 1990-й) и Большого театра. Образы, созданные им, даже в таком авторитетном "окружении" становились театральными легендами: в русской опере - Иван Сусанин в "Иване Сусанине", Руслан и Фарлаф в "Руслане и Людмиле" Глинки, хан Кончак в "Князе Игоре" Бородина, Мельник в "Русалке" Даргомыжского, царь Борис, Варлаам и Пимен в "Борисе Годунове", Хованский в "Хованщине" Мусоргского, Собакин в "Царской невесте" Римского-Корсакова, Гремин в "Евгении Онегине" Чайковского, Кутузов в "Войне и мире" Прокофьева и другие. Он создал незабываемые сценические образы и в западном оперном репертуаре - Даланд в "Летучем голландце" Вагнера, Мефистофель в "Фаусте" Гуно, Дон Базилио в "Севильском цирюльнике" Россини, Король Филипп и Великий инквизитор в "Доне Карлосе" Верди, Лепорелло в "Доне Жуане" Моцарта. Он выходил на сцену и в операх ХХ века: "Неизвестный солдат" и "Зори здесь тихие" Молчанова, "Катерина Измайлова" Шостаковича и других.

И каждый раз публика попадала, как в гипнозе, под власть харизмы Ведерникова - его фундаментального, цельного характера, "круглого", мощного баса, яркого артистизма, уникального дара перевоплощения. Не случайно Александр Ведерников был одним из немногих советских оперных артистов приглашен стажироваться в Италии, в миланском театре Ла Скала (в 1960-1961 годах) и выступать на этой великой сцене.

Но Александр Филиппович Ведерников был также одним из самых выдающихся в ХХ веке исполнителей камерной музыки самых разных жанров. Его колоссальный, совершенно энциклопедический концертный репертуар включал сотни романсов, песен, арий композиторов разных стран и эпох - от Монтеверди, Перселла, Скарлатти, Баха, Бетховена, Шуберта, Шумана, Глинки, Бородина, Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского, до Шостаковича, Кабалевского, Гаврилина, Леднева.

Но его "альтер-эго" стала музыка Георгия Свиридова - еще со студенческих времен, когда молодой певец исполнил свиридовскую поэму "Страна отцов" на стихи Аветика Исаакяна. А дальше: 9 песен на стихи Роберта Бернса, образ Поэта в "Патетической оратории" на слова Владимира Маяковского, Песни на слова Александра Пушкина, Федора Тютчева, Александра Блока, Сергея Есенина - все эти свиридовские сочинения звучали голосом Александра Ведерникова, которого так ценил композитор. Свиридов считал, что именно этот певец обладает особенно чутким и острым пониманием русской национальной стихии в музыке.

Несомненно, это качество было связано с крестьянскими корнями певца, родившегося в 1927 году в селе Мокино Кировской области. С детства мечтой его было стать музыкантом. Поэтому, окончив в 16 лет горный техникум, Александр Ведерников поступил в музыкальное училище, а затем - в Московскую консерваторию. Дальше уже последовали его победы на конкурсах, долгая и яркая жизнь на сцене, международное признание, награды, звание народного артиста СССР. И вся его судьба стала осуществившимся образом его мечты. Он был выдающимся певцом ХХ века, оставаясь до вчерашнего дня живой легендой мировой оперной сцены.

О дате прощания с Александром Ведерниковым станет известно позже.