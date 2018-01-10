Додон посоветовал своим противникам начать молиться

С каждым часом в Кишиневе политические заявления становятся все более эмоциональными, а ситуация - все более напряженной.

Партия социалистов Молдавии призвала своих сторонников поддержать временно отстраненного от должности президента страны Игоря Додона. При этом все чаще озвучиваются призывы к массовым акциям протеста. В свою очередь, сам Додон посоветовал противникам начать молиться, напомнив о своем праве обратиться с призывом к мобилизации сотен тысяч граждан для прекращения беззакония.

Несколькими часами ранее председатель парламента Андриан Канду утвердил в обход главы государства назначение новых членов кабинета и закон о запрете новостных передач из России. На что тут же последовал ответ Додона. "Институт президента оставляет за собой право обратиться с призывом к мобилизации сотен тысяч граждан для прекращения конституционных нарушений и беззакония, - написал он на своей странице в Facebook. - Молитесь, чтобы получить этот удар на парламентских выборах, а не до этого".

По его мнению, контролирующая парламент Молдовы Демократическая партия продолжает удерживать власть в стране "лишь путем грубого нарушения принципов демократии и правового государства". "Недопустимо, что эти нарушения правящего большинства поддерживаются КС, - подчеркнул Додон. - Режиму необходимо отказаться от жульнических методов, когда речь идет о правовом государстве, перестать компрометировать конституцию страны и подрывать основы государственных институтов".

При этом президент особо отметил: "В настоящее время, когда до парламентских выборов осталось всего несколько месяцев, нам необходимо избегать эмоций и желания наказать правительство любой ценой. Любая социальная дестабилизация или волнение могут привести к жертвам, что поставит под знак вопроса результаты парламентских выборов, даже если они будут досрочными". И все же добавил: "Но у любого терпения есть предел".

Партия социалистов Молдавии, поддерживающая президента, сообщила о намерении выступить с инициативой о вынесении вотума недоверия новым членам правительства. "В сегодняшних условиях манипуляций и провокаций нелегитимного правления, а также злоупотребления Конституцией только ясная и твердая позиция главы государства может защитить интересы граждан Молдавии и всего государства, - цитирует Интерфакс распространенную в среду декларацию социалистов. - Руководство ПСРМ выступает категорически против очередных попыток правящего большинства захватить абсолютную власть и отстранить от должности всенародно избранного президента при помощи "карманного" Конституционного суда".

При этом социалисты пообещали на первых же пленарных заседаниях весенне-летней сессии парламента ПСРМ выступить с инициативами о вынесении вотума недоверия новым членам правительства, утвержденным в обход конституционных норм. "Последние действия правящего режима в очередной раз подтвердили правоту позиции Партии социалистов: единственная возможность для всенародно избранного президента реализовать волю избравших его граждан страны - это переход к президентской форме правления", - отмечается в декларации.

