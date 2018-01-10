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10.01.2018 01:53
Рубрика: Япония

Из-за технических проблем Toyota отзовет более 600 тысяч машин

Японская компания Toyota отзывает более 600 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности фирмы Takata.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Как отмечает ТАСС, речь идет о седанах и внедорожниках, сошедших с конвейера в 2009-2013 годах, и реализованных на территории США. Среди них автомобили моделей Corolla, Scion, Sienna, Lexus IS250, Lexus IS-F. Ранее специалисты установили, что изготовленные фирмой Takata подушки безопасности при ДТП могут лопнуть или же выстрелить кусочками металла.

Из-за таких инцидентов в мире погибли 20 человек, более 280 получили ранения.

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