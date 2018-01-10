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10.01.2018 01:01
Рубрика: В мире

Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне получила имя Немцова

Территория перед посольством России в столице США Вашингтоне получила имя убитого политика Бориса Немцова. Об этом стало известно после того, как городской совет во вторник, 9 января, единогласно одобрил соответствующий законопроект.

Как отмечает РИА Новости, на заседании горсовета его члены отметили, что такое решение "символизирует приверженность города демократии".

Инициативу о переименовании площади выдвинул в 2016 году сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио.

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В конце декабря 2017 года посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что согласится с решением американских властей переименовать улицу в Вашингтоне, на которой находится российское посольство, в честь Бориса Немцова. Он подчеркнул: для Москвы важно, чтобы эта процедура преследовала "благородные цели", а не "в пику Российской Федерации".

Напомним, оппозиционный политик Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В октябре Верховный суд России оставил ранее вынесенный приговор по делу об убийстве Немцова без изменения и признал его законным. Московский окружной военный суд в июле на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима, Анзора Губашева - к 19-ти, его брата Шадида - к 16-ти, Темирлана Эскерханова - к 14-ти и Хамзата Бахаева - к 11-ти. Предполагаемый заказчик и организатор убийства Немцова - бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов - обвиняется заочно и находится в международном розыске.

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