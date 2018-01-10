Против демонстрантов в Тунисе применили слезоточивый газ

Против участников антиправительственных демонстраций в столице Туниса полиция применила слезоточивый газ. Как отмечает РИА Новости, спецсредства начали использовать, когда протестующие ворвались в супермаркет Carrefour.

Напомним, на улицы нескольких городов Туниса люди вышли после принятия правительством страны закона о бюджете, который приведет к росту цен и повышению налогов. Протестующие также просят решить проблему с безработицей и развивать приграничные районы, находящиеся в тяжелой экономической ситуации.

Днем ранее в городе Тебурба, расположенного в 40 километрах к западу от столицы, в результате столкновений с полицией один человек погиб, еще пять получили травмы.