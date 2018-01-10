Валидаторы пока только у входа, где были и раньше, да еще у второй двери. А в хвосте пока нет. Фото: Константин Завражин/РГ

На Волоколамском шоссе у платформы "Трикотажная" всегда много народу. Пассажиры здесь пересаживаются с пригородных электричек на автобусы - на них удобно ехать отсюда до "Белорусской". Подходит плотно набитый 904-й полуэкспресс. Он теперь без турникетов. Но, несмотря на плакат на остановке и наклейки на самом автобусе "Вход во все двери", пассажиры привычно тянутся к "голове". Неудивительно - привычка входить через турникет в течение больше десяти лет, что называется, у многих въелась.

"Ноги сами понесли, - смущенно улыбается корреспонденту "РГ" Ольга, жительница Красногорска. - Знала, конечно, что на 904-м отключили турникеты, но, честно говоря, даже не задумалась, что можно сесть на автобус как-то по-другому".

А Василий Подобедов к первой двери шел вполне сознательно - там есть валидатор. "У них на наклейках написано - "платить можно у каждого входа", но ведь это неправда, - делится пассажир. - Валидаторы пока только у входа, где были и раньше, да еще у второй двери. А в хвосте пока нет. Я бы через толпу не прошел, зайди в заднюю дверь".

Раннее заммэра по транспорту Максим Ликсутов отмечал, что количество валидаторов будут увеличивать постепенно.

Несмотря на плакат на остановке и наклейки на автобусе "Вход во все двери", пассажиры привычно тянутся к "голове"

Опасения Василия вполне оправданны - вместе с нами на "Трикотажной" в автобус заходят сразу пять контролеров - столько иной раз и за год не встретишь. На "обестурникеченных" маршрутах работают усиленные бригады. Они тщательно проверяют билеты у пассажиров и остаются с нами в автобусе еще на несколько остановок.

- Много "зайцев"? - спрашиваем.

- Попадаются, - контролер немногословен.

На 904-м доезжаем до конечной "Белорусской" - на остановках картина примерно одна и та же. Пассажиры послушно стоят в очередях к первой двери. Не привыкли еще.

Такая же история была и в длинных низкопольных трамваях. Их изначально запустили без турникетов, чтобы не тормозить движение. Сейчас так работают десять трамвайных маршрутов. Постоянные пассажиры уже расслабились и заходят во все двери.

Как рассказали "РГ" в "Мосгортрансе", на бестурникетных маршрутах в основном работают автобусы особо большого класcа, но встречаются и обычные. Чтобы пассажирам было удобно, решили убрать турникеты на маршрутах целиком.

По расчетам аналитиков "Мосгортранса", в среднем каждый пассажир бестурникетных маршрутов за счет отключения "рогатин" будет экономить за поездку пять минут. Ну и массу сил - в час пик "пробуриться" через плотно набитый автобус практически невозможно.

На остальных городских маршрутах, где нет автобусов с "гармошками", пока снимать турникеты не планируется.