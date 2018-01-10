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10.01.2018 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курске завели дело о ДТП с тремя погибшими

Текст: Антон Валагин (Курск)
Фото: УМВД по Курской области Фото: УМВД по Курской области
Фото: УМВД по Курской области

Курская полиция возбудила уголовное дело об аварии, в которой погибли три человека, еще шестеро оказались в больнице, сообщили в региональном УМВД.

Под Белгородом опрокинулся микроавтобус с пассажирами

Напомним, в 6.45 на 551 километре федеральной трассы М-2 "Крым" ехавший из Белгорода в сторону Курска микроавтобус Mercedes Sprinter выехал на встречную полосу и опрокинулся в глубокий кювет.

- По предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением, - рассказали полицейские. По сведениям регионального Центра медицины катастроф, в микроавтобусе ехали граждане Украины, направлявшиеся в Санкт-Петербург. Трое пострадавших доставлены в больницу Курска, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в легкой. Еще троим пассажирам Mercedes с незначительными травмами помощь оказали в ближайшей больнице, госпитализировать их не стали.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства происшествия. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц").

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