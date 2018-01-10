Нешуточные раны получил двухлетний малыш от леопарда в зоопарке "Чудесный", который находится в селе Борисовка Уссурийского района. Врачи прогнозируют, что в больнице ребенок пробудет еще несколько дней.

Семья с двумя детьми приехала в зоопарк из города Арсеньева. ЧП произошло, когда родители малыша отвлеклись на старшего ребенка. Младший в этот момент слишком близко протиснулся к клетке леопарда, которому сквозь ее прутья не составило труда дотянуться лапами до головы ребенка.

Малыша доставили в городскую больницу Уссурийска. По словам заместителя главврача Светланы Пятай, у ребенка диагностированы рвано-скальпированные раны лица и волосистой части головы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадала и мать ребенка, когда бросилась его спасать.

- Рядом с клеткой и вольером, в котором содержатся хищники, есть дополнительное ограждение, чтобы люди не могли подойти близко. Но ребенок протиснулся между прутьями и приблизился к животному. В его руках было ведерко с едой - у нас можно кормить нехищных животных. Сам леопард небольшой и молодой: ему около года. Сотрудники, когда все произошло, увели старшего ребенка в теплое помещение, чтобы отвлечь его, а младшему вызвали "скорую", - рассказала пресс-секретарь зоопарка Александра Попова.

Ребенок протиснулся между прутьями и приблизился к леопарду. В его руках было ведерко с едой...

Руководство зоопарка предложило семье пострадавшего ребенка помощь.

- Мы готовы оплатить расходы на лечение мальчика и его психологической реабилитации. Далеко не каждый взрослый может без последствий перенести такую встречу с хищником, и мы понимаем, что для мальчика это серьезный удар. Однако семья ребенка отказалась от помощи, - говорит Попова.

По данным пресс-службы краевого управления МВД, в отношении родителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

И хотя в вольере для хищников уже установлены дополнительные металлические прутья, а на территории зоопарка есть таблички с предупреждениями и правилами присмотра за детьми, прокуратура края организовала проверку. Будет дана оценка, насколько принятые руководством зоопарка меры безо-пасности соответствуют действующему законодательству. В частности, на предмет надежности проверят защитные устройства, отделяющие посетителей от животных.