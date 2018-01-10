Новости

Вандалы повредили настенную фреску в древних Помпеях 00:50
Сирийские военные отбили у боевиков аэродром в провинции Идлиб 00:47
Норвегия купила у США 52 истребителя F-35 00:22
Трамп признал, что "лучше сотрудничать с Россией" 00:09
Фото: Польский самолет чудом сел в Варшаве без переднего шасси 10.01.2018
Швейцарцам запретят варить лобстеров заживо 10.01.2018
В Париже налетчики на отель унесли украшения на 4 млн евро 10.01.2018
Посещение пациентов реанимации родными предложили закрепить в законе 10.01.2018
Уоррен Баффетт предсказал рынку криптовалют "плохой конец" 10.01.2018
СМИ: Смолов перейдет в "Вест Хэм" за 17 миллионов евро 10.01.2018
СМИ узнали о выдаче Ассанжу гражданства Эквадора 10.01.2018
Трамп ужесточит законодательство о клевете 10.01.2018
СМИ: Трамп продлит заморозку санкций против Ирана по ядерной сделке 10.01.2018
В Польше элементы памятника советским солдатам отправят на металлолом 10.01.2018
В США напали на Харви Вайнштейна 10.01.2018
На Рижском и Курском направлениях МЖД задерживаются электрички 10.01.2018
Володин предложил регистрировать депутатов по биометрии 10.01.2018
ЦОДД пообещал возвращение пробок на дороги Москвы на следующей неделе 10.01.2018
В Воронеже врачи достали крючок из глаза малыша 10.01.2018
В Московский зоопарк для улучшения настроения животных передали 800 елок 10.01.2018
Вся территория Судана осталась без света 10.01.2018
Павел Легкий назначен замминистра информации Беларуси 10.01.2018
Ивановский зоопарк попросил "накормить" его елками 10.01.2018
АвтоВАЗ пообещал удивить гостей Московского автосалона 10.01.2018
На Кубани задержали ограбившего на 1 млн рублей ломбард мужчину 10.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снайперов обучат сбивать беспилотники
Снайперов обучат сбивать беспилотники
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
10.01.2018 20:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Недоглядели

За нападение леопарда на ребенка ответят и зоопарк, и родители малыша
Текст: Ольга Журман
Российская газета - Федеральный выпуск №7466 (3)
Нешуточные раны получил двухлетний малыш от леопарда в зоопарке "Чудесный", который находится в селе Борисовка Уссурийского района. Врачи прогнозируют, что в больнице ребенок пробудет еще несколько дней.

Семья с двумя детьми приехала в зоопарк из города Арсеньева. ЧП произошло, когда родители малыша отвлеклись на старшего ребенка. Младший в этот момент слишком близко протиснулся к клетке леопарда, которому сквозь ее прутья не составило труда дотянуться лапами до головы ребенка.

Фото: depositphotos.com
В Приморье агрессивные посетители зоопарка напали на животных

Малыша доставили в городскую больницу Уссурийска. По словам заместителя главврача Светланы Пятай, у ребенка диагностированы рвано-скальпированные раны лица и волосистой части головы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадала и мать ребенка, когда бросилась его спасать.

- Рядом с клеткой и вольером, в котором содержатся хищники, есть дополнительное ограждение, чтобы люди не могли подойти близко. Но ребенок протиснулся между прутьями и приблизился к животному. В его руках было ведерко с едой - у нас можно кормить нехищных животных. Сам леопард небольшой и молодой: ему около года. Сотрудники, когда все произошло, увели старшего ребенка в теплое помещение, чтобы отвлечь его, а младшему вызвали "скорую", - рассказала пресс-секретарь зоопарка Александра Попова.

Ребенок протиснулся между прутьями и приблизился к леопарду. В его руках было ведерко с едой...

Руководство зоопарка предложило семье пострадавшего ребенка помощь.

- Мы готовы оплатить расходы на лечение мальчика и его психологической реабилитации. Далеко не каждый взрослый может без последствий перенести такую встречу с хищником, и мы понимаем, что для мальчика это серьезный удар. Однако семья ребенка отказалась от помощи, - говорит Попова.

По данным пресс-службы краевого управления МВД, в отношении родителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

В Мордовии СК проверит факт нападения овчарки на ребенка

И хотя в вольере для хищников уже установлены дополнительные металлические прутья, а на территории зоопарка есть таблички с предупреждениями и правилами присмотра за детьми, прокуратура края организовала проверку. Будет дана оценка, насколько принятые руководством зоопарка меры безо-пасности соответствуют действующему законодательству. В частности, на предмет надежности проверят защитные устройства, отделяющие посетителей от животных.

Главное сегодня

ЦИК отказал шести кандидатам в допуске на выборы президента
Хакеры: Отстранение России от Олимпиады было политическим заказом
Названо место запуска атаковавших базу Хмеймим дронов
Протестующие перекрыли границу Украины и Польши
Телезрителям покажут фильм про "Валаам" с участием Путина