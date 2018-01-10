"Российская газета" уже писала, что семьи Пассаженниковых и Гаськовых-Вершининых оказались в подвале нежилого здания еще в конце 1980-х годов. В то время здесь была школа-интернат, сотрудникам которого выделили комнаты в полуподвальном помещении, где было организовано общежитие. За эти годы кто-то сумел обзавестись новым жильем, кто-то уехал. У многодетной семьи Зои Пассаженниковой, с 1988 года живущей в интернатском общежитии и вырастившей здесь четверых детей, такой возможности не было.
Проблемы у оставшихся в подвале начались в 2014 году, когда в этом здании открыли детский сад. Их нахождение в детском учреждении противоречит требованиям пожарной безопасности и СанПиНа. Поэтому руководство детского сада "Истоки" стало настаивать на выселении "подпольных" жильцов.
- Администрация города подала иск на принудительное выселение Пассаженниковых, - рассказала "РГ" начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Алтайского края Татьяна Сивидова-Абкарян. - Но семье удалось отстоять свои права в суде. Еще в марте 2016 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ вынесла вердикт, что их нельзя выселить без предоставления другого жилого помещения.
Таких же судебных решений добились семьи Гаськовых-Вершининых и Волкодав. Казалось бы, все хорошо: остается только ждать, когда будет выделено другое жилье. Но проблема в том, что, по мнению городских властей, у "подпольных" жильцов детского сада нет исключительных прав на расселение в экстренном порядке, поскольку они не подпадают ни под одну из ныне действующих программ - ветхое и аварийное жилье, молодая семья, переселение из оползневой зоны.
Все они стоят в общей очереди на предоставление жилья. Ближе всего к цели Пассаженниковы - они как многодетные 34-е в списке. Но очередь двигается медленно и в основном за счет того, что люди сами решают свои жилищные проблемы. В городском бюджете на это средств нет.
Вот и получается, что "подпольщикам" и в садике жить нельзя, и нового жилья им никто не предоставляет. При этом семьи жалуются на периодическое отключение света в подвале, на проблемы с оплатой коммунальных платежей и угрозы предпринимателя, претендующего на эти помещения. Олег Вершинин, который здесь проживает с пожилой матерью Татьяной Гаськовой - тоже бывшей работницей интерната, считает, что таким образом их выживают из подвала, который понадобился для организации оздоровительного клуба.
- Согласно судебным решениям проживать в подвале административного здания имеют право семьи Пассаженниковых, Гаськовых-Вершининых и Волкодав - всего восемь человек. Реально же здесь сейчас живут пять человек. И никаких мер по их выселению никто не предпринимает, - заверили "РГ" в администрации Барнаула.
После серии публикаций в прессе разобраться в непростом жилищном вопросе решили следственные органы. Следственное управление СКР по Алтайскому краю инициировало проверку по факту проживания людей в подвале и бездействия чиновников.
- Следствию уже удалось выяснить, что три семьи вынуждены проживать в нежилом помещении - в подвале административного здания на Червонной, 8, где сейчас расположен детский сад и оздоровительный клуб, - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Ольга Чеснокова. - Они зарегистрированы по этому адресу и живут тут много лет. Хотя подвал и непригоден для проживания, но у людей просто нет возможности переселиться в более пригодные для жилья помещения. Они вынуждены терпеть периодическое отключение электроэнергии и другие неудобства.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства создавшейся ситуации и дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые пытаются незаконно выселить семьи из подвала, при этом не предпринимая мер по решению их жилищной проблемы.
- Мы со своей стороны изучаем возможность обращения в суд, чтобы подвигнуть власти решить эту проблему так, как предложил Верховный суд - переселить в другое жилье, - говорит представитель семьи Пассаженниковых адвокат Яна Дайнатович.