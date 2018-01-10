В Барнауле несколько семей почти 30 лет живут в полуподвальном помещении бывшего интерната, а ныне детского сада. Городские власти пытаются выселить их из подполья, хотя Верховный суд запретил это делать без предоставления другого жилья. Следственные органы начали проверку действий чиновников.

"Российская газета" уже писала, что семьи Пассаженниковых и Гаськовых-Вершининых оказались в подвале нежилого здания еще в конце 1980-х годов. В то время здесь была школа-интернат, сотрудникам которого выделили комнаты в полуподвальном помещении, где было организовано общежитие. За эти годы кто-то сумел обзавестись новым жильем, кто-то уехал. У многодетной семьи Зои Пассаженниковой, с 1988 года живущей в интернатском общежитии и вырастившей здесь четверых детей, такой возможности не было.

Проблемы у оставшихся в подвале начались в 2014 году, когда в этом здании открыли детский сад. Их нахождение в детском учреждении противоречит требованиям пожарной безопасности и СанПиНа. Поэтому руководство детского сада "Истоки" стало настаивать на выселении "подпольных" жильцов.

- Администрация города подала иск на принудительное выселение Пассаженниковых, - рассказала "РГ" начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Алтайского края Татьяна Сивидова-Абкарян. - Но семье удалось отстоять свои права в суде. Еще в марте 2016 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ вынесла вердикт, что их нельзя выселить без предоставления другого жилого помещения.

Таких же судебных решений добились семьи Гаськовых-Вершининых и Волкодав. Казалось бы, все хорошо: остается только ждать, когда будет выделено другое жилье. Но проблема в том, что, по мнению городских властей, у "подпольных" жильцов детского сада нет исключительных прав на расселение в экстренном порядке, поскольку они не подпадают ни под одну из ныне действующих программ - ветхое и аварийное жилье, молодая семья, переселение из оползневой зоны.

Все они стоят в общей очереди на предоставление жилья. Ближе всего к цели Пассаженниковы - они как многодетные 34-е в списке. Но очередь двигается медленно и в основном за счет того, что люди сами решают свои жилищные проблемы. В городском бюджете на это средств нет.

Вот и получается, что "подпольщикам" и в садике жить нельзя, и нового жилья им никто не предоставляет. При этом семьи жалуются на периодическое отключение света в подвале, на проблемы с оплатой коммунальных платежей и угрозы предпринимателя, претендующего на эти помещения. Олег Вершинин, который здесь проживает с пожилой матерью Татьяной Гаськовой - тоже бывшей работницей интерната, считает, что таким образом их выживают из подвала, который понадобился для организации оздоровительного клуба.

- Согласно судебным решениям проживать в подвале административного здания имеют право семьи Пассаженниковых, Гаськовых-Вершининых и Волкодав - всего восемь человек. Реально же здесь сейчас живут пять человек. И никаких мер по их выселению никто не предпринимает, - заверили "РГ" в администрации Барнаула.

После серии публикаций в прессе разобраться в непростом жилищном вопросе решили следственные органы. Следственное управление СКР по Алтайскому краю инициировало проверку по факту проживания людей в подвале и бездействия чиновников.

- Следствию уже удалось выяснить, что три семьи вынуждены проживать в нежилом помещении - в подвале административного здания на Червонной, 8, где сейчас расположен детский сад и оздоровительный клуб, - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Ольга Чеснокова. - Они зарегистрированы по этому адресу и живут тут много лет. Хотя подвал и непригоден для проживания, но у людей просто нет возможности переселиться в более пригодные для жилья помещения. Они вынуждены терпеть периодическое отключение электроэнергии и другие неудобства.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства создавшейся ситуации и дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые пытаются незаконно выселить семьи из подвала, при этом не предпринимая мер по решению их жилищной проблемы.

- Мы со своей стороны изучаем возможность обращения в суд, чтобы подвигнуть власти решить эту проблему так, как предложил Верховный суд - переселить в другое жилье, - говорит представитель семьи Пассаженниковых адвокат Яна Дайнатович.