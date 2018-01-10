В Омске Рогвардия защитит дорожные камеры от автомобилистов

В Омске Росгвардия взяла под защиту дорожные фото- и видеокамеры, установленные на городских магистралях. Треноги, фиксирующие нарушения дорожного движения, крушат обиженные автомобилисты.

За помощью к гвардейцам обратились казаки, которые оказались не в состоянии защитить камеры от посягательств хулиганов. Треноги в Омске устанавливаются в местах с повышенной аварийностью, например там, где необходимо контролировать скоростной режим. Их положение определяет Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. За день одна камера меняет место несколько раз. Омский отдел Сибирского войскового казачьего общества передвигает комплексы по городу и осуществляет их охрану в рамках договоренности с полицией.

- В 2017 году благодаря специальной аппаратуре было выявлено более 700 тысяч нарушений ПДД - это на 90 процентов больше, чем год назад! - рассказала "РГ" представитель омской Госавтоинспекции Наталья Бобылева. - Чаще всего омичи превышают скорость, выезжают на встречную полосу, проезжают перекресток на запрещенный сигнал светофора и паркуются в неположенном месте.

Однако заваленные штрафами автолюбители объявили треногам настоящую войну. Омичи пинают и ломают дорожные комплексы, выводят камеры из строя и перекрывают им обзор поднятыми капотами автомобиля.

Казаки не имеют права задерживать злоумышленников. Поэтому до недавнего времени разъяренные водители просто не обращали на них внимания. Однако теперь на помощь служивым придут бойцы Росгвардии.

- Мы будем круглосуточно принимать сообщения о происшествиях с объектами охраны, - сообщила "РГ" представитель Росгвардии Омской области Лариса Цыгал. - В телефоны казаков встроены "тревожные" кнопки.

В случае опасности казакам достаточно нажать на кнопку, и в единый диспетчерский центр поступит сигнал. Программа автоматически определит местонахождение треноги, и туда будет незамедлительно направлен ближайший экипаж вооруженных сотрудников Росгвардии. Группа задержания прибудет на место происшествия максимум в течение 10 минут, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию хулиганов.

В Росгвардии напоминают о том, что нападение на треноги камеры также фиксируют. А за порчу имущества нарушителям может грозить уже не административная ответственность, а уголовная. Поэтому напуганным штрафами омичам советуют не ломать автоматические комплексы, а просто ездить аккуратнее и быть внимательными за рулем. Задержанные будут переданы полиции.