В Омске задержали банду фальшивомонетчиков

Омские полицейские пресекли сбыт поддельных денежных купюр на общую сумму более шести миллионов рублей. Фальшивки номиналом пять тысяч рублей ввозились в Прииртышье из другого региона.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение курьера - жителя Ленинградской области.

- Подозреваемого оперативники задержали в арендуемой им квартире на улице Труда, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Более 1 200 банкнот номиналом 5 000 рублей изъяты. Кроме того, при обыске в жилище полицейские обнаружили еще 10 фальшивок, спрятанных в тайнике, четыре мобильных телефона и несколько сим-карт.

Во время задержания курьер попытался выбросить из окна около шести миллионов поддельных рублей.

По данным полиции, к сбыту фальшивок оказался причастен и житель города Омска. Он также задержан. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ - "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". По решению суда они заключены под стражу.

В настоящее время полицейские устанавливают, где печатались поддельные купюры и кому и в каком количестве сбывали их фальшивомонетчики.