Арестован обвиняемый в поджоге тюменской многоэтажки

Суд заключил под стражу жителя Тюмени, обвиняемого в поджоге квартиры, который привел к сильнейшему пожару в девятиэтажке и гибели человека.

"По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1981 года рождения, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение имущества путем поджога, повлекшее смерть человека)", - передает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

Напомним, пожар случился вечером в понедельник. По данным правоохранительных органов, все началось с поджога одной из квартир, вспыхнул утеплитель, огонь распространился с первого по седьмой этажи, а затем перекинулся на кровлю здания. Общая площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров.

Городская администрация пообещала за счет бюджета восстановить конструктивные элементы дома, пострадавшие во время пожара: в сжатые сроки отремонтируют крышу, фасад, окна и трубы. Погорельцев приютили родственники и местная гостиница.