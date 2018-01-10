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10.01.2018 18:59
Рубрика: Происшествия
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Арестован обвиняемый в поджоге тюменской многоэтажки

Текст: Татьяна Воробьева

Суд заключил под стражу жителя Тюмени, обвиняемого в поджоге квартиры, который привел к сильнейшему пожару в девятиэтажке и гибели человека.

Фото: Виктория Ющенко/РГ
Власти Тюмени помогут жителям сгоревшей девятиэтажки

"По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1981 года рождения, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение имущества путем поджога, повлекшее смерть человека)", - передает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

Напомним, пожар случился вечером в понедельник. По данным правоохранительных органов, все началось с поджога одной из квартир, вспыхнул утеплитель, огонь распространился с первого по седьмой этажи, а затем перекинулся на кровлю здания. Общая площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров.

Городская администрация пообещала за счет бюджета восстановить конструктивные элементы дома, пострадавшие во время пожара: в сжатые сроки отремонтируют крышу, фасад, окна и трубы. Погорельцев приютили родственники и местная гостиница.

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